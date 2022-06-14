    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Ситуация с выездом из Украины 14 июня в западных пунктах пропуска
14.06.2022  14:06   Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 14 июня в западных пунктах пропуска

Наблюдаются ли очереди в пунктах пропуска на западной границе Украины.

Ситуация с выездом из Украины в западных пунктах пропуска
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 12:00 14.06.2022

  • Республика Польша: «Шегини» – 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Словацкая Республика: «Ужгород» – 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
  • Венгрия: «Вилок» – 20 л/а, 0 пешеходов.

За сутки 13 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 70 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошлые сутки выбыли более 33 тысяч человек. Почти 21 тысяча из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли 36 тысяч человек, более 32 тысяч из них – украинцы. Уже больше месяца количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.

Оформлено 120 грузовиков с гуманитарной помощью.

Напомним, Чехия запускает железнодорожное сообщение с Украиной.
Источник:   Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
 Тэги:  граница, украина, пункт пропуска
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 Общество Какая 13 июня ситуация в пунктах пропуска на западной границе Украины 12.06 Дороги и транспорт Какая 12 июня ситуация в пунктах пропуска на западной границе Украины 05.06 Дороги и транспорт Ситуация с очередями в пунктах пропуска на западной границе Украины
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 