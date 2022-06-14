14.06.2022 14:06 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 14 июня в западных пунктах пропуска

Наблюдаются ли очереди в пунктах пропуска на западной границе Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 12:00 14.06.2022

Республика Польша: «Шегини» – 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Словацкая Республика: «Ужгород» – 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Венгрия: «Вилок» – 20 л/а, 0 пешеходов.

За сутки 13 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 70 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.



Из Украины за прошлые сутки выбыли более 33 тысяч человек. Почти 21 тысяча из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.



В Украину за минувшие сутки прибыли 36 тысяч человек, более 32 тысяч из них – украинцы. Уже больше месяца количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.



Оформлено 120 грузовиков с гуманитарной помощью.