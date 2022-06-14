Ситуация с выездом из Украины 14 июня в западных пунктах пропуска

Наблюдаются ли очереди в пунктах пропуска на западной границе Украины.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 12:00 14.06.2022
За сутки 13 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 70 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошлые сутки выбыли более 33 тысяч человек. Почти 21 тысяча из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
В Украину за минувшие сутки прибыли 36 тысяч человек, более 32 тысяч из них – украинцы. Уже больше месяца количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.
Оформлено 120 грузовиков с гуманитарной помощью.
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День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
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