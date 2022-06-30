Оккупанты стреляют друг в друга и насилуют женщин (видео)

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Гороскоп на 30 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды Помните: сегодня любое действие может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 30 июня В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.