Оккупанты стреляют друг в друга и насилуют женщин (видео)
Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор.
Как сообщает РЕДПОСТ,ссылаясь на Главное управление разведки Минобороны, перехвачен разговор ДНРовца с женой,.
Воюющий в оккупационной армии солдат жалуется жене на отсутствие ротации и увольнений: «Чтобы нас отсюда вывезли. Увольнение это все обещают. Но потом, когда ротацию проведут. Говорит: желательно не давать вам никаких увольнений, потому что надежд на вас нет. Кто поедет домой и не вернется. Говорит: тогда все. Все не будут ездить домой вообще. Если проведут ротацию, вы отдохнете немного… У нас почти 50% минуса. Нам пообещали, в первую очередь, ротацию и финансовый вопрос. Но о доме не мечтайте. Домой никто не поедет, потому что многие убегут и не вернутся».
ДНРовец радуется, что против них сейчас не проводятся наступательные операции и рассказывает о том, как воюют россияне: «Русские дебилы. Когда на Потемкина война была, ночью ехала к ним помощь. И они начали еб… (перестреливаться) со своими. С подспорьем своим. Россияне с россиянами. Перебили друг друга.
Вспоминает общего знакомого, которого отвезли на допросы: «Они там все на допросах. Туда еще двоих на допросы. Там выплывет еще… Он застрелил 75 человек. И местных, и наших.
Рассказывает о порядках в их подразделении: «Они изнасиловали женщину 55 лет. Мужчине п… дали (избили)». Насильников арестовали и ДНРовец признается, что завидует им: «Их там хоть допрашивают, но они хоть сидят в тихом и спокойном месте». И высказывает мнение о российской пропаганде, утверждающей, что кафиры такого делать не способны: «На все они способны. Эти якуты на все способны».