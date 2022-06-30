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30.06.2022  17:59   

Оккупанты стреляют друг в друга и насилуют женщин (видео)

Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор.

 
Как сообщает РЕДПОСТ,ссылаясь на Главное управление разведки Минобороны, перехвачен разговор  ДНРовца с женой,.
 
  • Воюющий в оккупационной армии солдат жалуется жене на отсутствие ротации и увольнений: «Чтобы нас отсюда вывезли. Увольнение это все обещают. Но потом, когда ротацию проведут. Говорит: желательно не давать вам никаких увольнений, потому что надежд на вас нет. Кто поедет домой и не вернется. Говорит: тогда все. Все не будут ездить домой вообще. Если проведут ротацию, вы отдохнете немного… У нас почти 50% минуса. Нам пообещали, в первую очередь, ротацию и финансовый вопрос. Но о доме не мечтайте. Домой никто не поедет, потому что многие убегут и не вернутся».
  • ДНРовец радуется, что против них сейчас не проводятся наступательные операции и рассказывает о том, как воюют россияне: «Русские дебилы. Когда на Потемкина война была, ночью ехала к ним помощь. И они начали еб… (перестреливаться) со своими. С подспорьем своим. Россияне с россиянами. Перебили друг друга.
  • Вспоминает общего знакомого, которого отвезли на допросы: «Они там все на допросах. Туда еще двоих на допросы. Там выплывет еще… Он застрелил 75 человек. И местных, и наших.
  • Рассказывает о порядках в их подразделении: «Они изнасиловали женщину 55 лет. Мужчине п… дали (избили)». Насильников арестовали и ДНРовец признается, что завидует им: «Их там хоть допрашивают, но они хоть сидят в тихом и спокойном месте». И высказывает мнение о российской пропаганде, утверждающей, что кафиры такого делать не способны: «На все они способны. Эти якуты на все способны».

 

Тэги:  агрессия россии, деморализация, украина
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