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30.06.2022  17:50   Виталий Хиневич

Интернет от Starlink появится в украинских поездах

Спутниковый интернет от Starlink появится в поездах.

Starlink
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Укринформ".
 
По словам председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щигля, в Укрзалізниці уже протестировали пилотный проект установки Starlink в поездах.
 
Юрий Щиголь сообщает, что украинские специалисты  протестировали данную функцию и связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает. 
 
"Даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и оказывает услуги", – отметил глава Госспецсвязи.
 
Спутниковый интернет от Starlink появится в поездах до конца 2022 года.
 
Напомним, Starlink получила лицензию украинского оператора.
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  поезд, starlink
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