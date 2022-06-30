30.06.2022 17:50 Виталий Хиневич

Интернет от Starlink появится в украинских поездах

Спутниковый интернет от Starlink появится в поездах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щигля, в Укрзалізниці уже протестировали пилотный проект установки Starlink в поездах.

Юрий Щиголь сообщает, что украинские специалисты протестировали данную функцию и связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает.

"Даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и оказывает услуги", – отметил глава Госспецсвязи.

Спутниковый интернет от Starlink появится в поездах до конца 2022 года.