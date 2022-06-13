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13.06.2022  20:58   Дмитрий Колоней

Оккупанты сходят с ума под натиском ВСУ (видео)

Новый перехват военной разведки Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. разведка вновь сделала перехват, который свидетельствует о том, что психика захватчиков не выдерживает напора вооруженных сил Украины. А потери, которые они несут - значительны. 

В новом перехвате телефонного разговора российский кафиров жалуется жене на потери. Только в их подразделе «минус одиннадцать». Сам чудом остался целым, поскольку осколки смог удержать бронежилет: «Пи… (стреляют) без конца. 152-е, 202-е. Можно просто е… на голову (с ума сойти). У пацанов уже крыша едет. Троих в дурку отправили».

Источник:   Главное управление разведки Министерства обороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, сходят с ума, напуганы потерями
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