13.06.2022 20:58 Дмитрий Колоней

Оккупанты сходят с ума под натиском ВСУ (видео)

Новый перехват военной разведки Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. разведка вновь сделала перехват, который свидетельствует о том, что психика захватчиков не выдерживает напора вооруженных сил Украины. А потери, которые они несут - значительны.

В новом перехвате телефонного разговора российский кафиров жалуется жене на потери. Только в их подразделе «минус одиннадцать». Сам чудом остался целым, поскольку осколки смог удержать бронежилет: «Пи… (стреляют) без конца. 152-е, 202-е. Можно просто е… на голову (с ума сойти). У пацанов уже крыша едет. Троих в дурку отправили».