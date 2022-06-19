19.06.2022 18:24 Дмитрий Колоней

Моральный дух оккупантов остается нестабильным

Об этом сообщает британская разведка.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на выводы британской разведки, российские власти могут юридически давить на не согласных военных, но репрессиям мешают официальный статус вторжения, который в России не имеет статуса войны.

Причины низкого морального духа захватчиков по мнению англичан:

плохое руководство,

ограниченные возможности для ротации подразделений,

очень большие потери,

боевой стресс,

плохое материально-техническое обеспечение

проблемы с оплатой.

"Многие российские персоналы всех рангов также, вероятно, остаются неуверенными в целях войны. Проблемы с моральным духом в вооруженных силах россии, вероятно, настолько значительны, что ограничивают способность России достигать оперативных целей", - заявили в Минобороны Британии.

Там предполагают, что в рядах российских сил были случаи дезертирства в последние недели, но особенно нестабильным остается именно моральный дух россиян.