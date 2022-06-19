19.06.2022 18:24 Дмитрий Колоней
Моральный дух оккупантов остается нестабильным
Об этом сообщает британская разведка.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на выводы британской разведки, российские власти могут юридически давить на не согласных военных, но репрессиям мешают официальный статус вторжения, который в России не имеет статуса войны.
Причины низкого морального духа захватчиков по мнению англичан:
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плохое руководство,
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ограниченные возможности для ротации подразделений,
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очень большие потери,
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боевой стресс,
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плохое материально-техническое обеспечение
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проблемы с оплатой.
"Многие российские персоналы всех рангов также, вероятно, остаются неуверенными в целях войны. Проблемы с моральным духом в вооруженных силах россии, вероятно, настолько значительны, что ограничивают способность России достигать оперативных целей", - заявили в Минобороны Британии.
Там предполагают, что в рядах российских сил были случаи дезертирства в последние недели, но особенно нестабильным остается именно моральный дух россиян.
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