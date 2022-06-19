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19.06.2022  18:24   Дмитрий Колоней

Моральный дух оккупантов остается нестабильным

Об этом сообщает британская разведка.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на выводы британской разведки, российские власти могут юридически давить на не согласных военных, но репрессиям мешают официальный статус вторжения, который в России не имеет статуса войны.
 
Причины низкого морального духа захватчиков по мнению англичан:
  • плохое руководство,
  • ограниченные возможности для ротации подразделений,
  • очень большие потери,
  • боевой стресс,
  • плохое материально-техническое обеспечение
  • проблемы с оплатой.
 
"Многие российские персоналы всех рангов также, вероятно, остаются неуверенными в целях войны. Проблемы с моральным духом в вооруженных силах россии, вероятно, настолько значительны, что ограничивают способность России достигать оперативных целей", - заявили в Минобороны Британии.
 
Там предполагают, что в рядах российских сил были случаи дезертирства в последние недели, но особенно нестабильным остается именно моральный дух россиян.
 
Источник:   Новини live
 Тэги:  агрессия россии, деморализация, украина
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