19.06.2022 18:59 Дмитрий Колоней

В Харькове полицейские организовали детский праздник (фото)

Стражи порядка и волонтеры Харькова порадовали детей Слободского района.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 18 июня 2022 года, по поручению начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, полицейские совместно с волонтерами общественной организации «Феникс 13» организовали детский праздник с фокусами и сладостями.

Также дети увидели шоу мыльных пузырей. В празднике приняли участие почти 50 детей, которые вместе с родителями остались в Харькове, несмотря на постоянные атаки вражеских войск, раздали сладости и подарки.

Помощник начальника по гуманитарным вопросам Вячеслав Марков привез детям подарки от полиции – вкусности, альбомы, раскраски, фломастеры, краски и прочее. Дети поблагодарили гостей за праздник, который помог им хоть немного развлечься и отвлечься от жестокой реальности.