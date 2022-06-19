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19.06.2022  18:59   Дмитрий Колоней

В Харькове полицейские организовали детский праздник (фото)

Стражи порядка и волонтеры Харькова порадовали детей Слободского района.

Детский праздник организован полицией и волонтерами в Слободском районе Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 18 июня 2022 года, по поручению начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, полицейские совместно с волонтерами общественной организации «Феникс 13» организовали детский праздник с фокусами и сладостями.
 
Детский праздник организован полицией и волонтерами в Слободском районе Харькова
 
Также дети увидели шоу мыльных пузырей. В празднике приняли участие почти 50 детей, которые вместе с родителями остались в Харькове, несмотря на постоянные атаки вражеских войск, раздали сладости и подарки.
 
Детский праздник организован полицией и волонтерами в Слободском районе Харькова
 
Помощник начальника по гуманитарным вопросам Вячеслав Марков привез детям подарки от полиции – вкусности, альбомы, раскраски, фломастеры, краски и прочее. Дети поблагодарили гостей за праздник, который помог им хоть немного развлечься и отвлечься от жестокой реальности.
 
Детский праздник организован полицией и волонтерами в Слободском районе Харькова
 
Тэги:  детский праздник, помощь, харьклов
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