19.06.2022 19:24 Дмитрий Колоней

От перегрева до смерти: не оставляйте детей и животных в машине

Жара и чем она может обернуться для оставленного в авто ребенка.



От перегрева до смерти: не оставляйте детей и животных в машине



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Патрульную полицию, эксперты предупреждают харьковчан,чтобы они не оставляли в авто детей и животных во время жары, не подвергали их смертельной опасностиэ.

Дело в том, что в жарких условиях каждые 10 минут температура в закрытом автомобиле увеличивается на 3-5 °С.

Поэтому ни в коем случае не оставляйте в салонах автомобилей своих детей, домашних любимцев и ряд легковоспламеняющихся предметов: з

зажигалки,

дезодоранты

гаджеты.

Даже несколько минут, проведенных в закрытом автомобиле под палящим солнцем, могут сильно навредить. Поэтому будьте бдительны!