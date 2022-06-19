19.06.2022 19:24 Дмитрий Колоней
От перегрева до смерти: не оставляйте детей и животных в машине
Жара и чем она может обернуться для оставленного в авто ребенка.
От перегрева до смерти: не оставляйте детей и животных в машине
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Патрульную полицию, эксперты предупреждают харьковчан,чтобы они не оставляли в авто детей и животных во время жары, не подвергали их смертельной опасностиэ.
Дело в том, что в жарких условиях каждые 10 минут температура в закрытом автомобиле увеличивается на 3-5 °С.
Поэтому ни в коем случае не оставляйте в салонах автомобилей своих детей, домашних любимцев и ряд легковоспламеняющихся предметов: з
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зажигалки,
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дезодоранты
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гаджеты.
Даже несколько минут, проведенных в закрытом автомобиле под палящим солнцем, могут сильно навредить. Поэтому будьте бдительны!
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