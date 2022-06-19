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19.06.2022  19:58   Дмитрий Колоней

На Харьковщине враг интенсивно обстреливал позиции ВСУ

Сводка Гештаба по Харьковщине и другим театрам военных действий по состоянию на 18.00 19 июня 2022 года.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Генштаб ВСУ, на Харьковском направлении враг интенсивно обстреливал позиции наших войск из ствольной и реактивной артиллерии. Провел разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, успеха не имел.
 
На других театрах военных действий:  
 
  • На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы, осуществляют фортификационное оборудование местности в Гомельской области, ведут радиоэлектронную разведку.
  • На Северском направлении подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны на территории Брянской области.
  • На Славянском направлении противник активных действий не предпринимал. Основные усилия враг сосредотачивается на накоплении ресурсов с целью дальнейшего наступления в направлении города Славянск. Враг обстреливал позиции наших войск и вел воздушную разведку c помощью БПЛА "Орлан-10".
  • На Лиманском направлении активные действия оккупантов не зафиксированы.
  • На Северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10". Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет.
  • На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами неподалеку от Яковлевки и ракетные удары в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк.
  • На восточной окраине населенного пункта Берестово украинские воины успешно отразили вражеский штурм.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. На Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов наших позиций.
  • На Южнобужском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Княжевка, Тополиное, Великая Костромка и Осокоровка. Противник усовершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.
  • Российские оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.
  • Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника и устойчиво держать оборону по всем направлениям", - говорится в сводке.
 
Тэги:  сводка, генштаб, харьков, украина, агрессия россии
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