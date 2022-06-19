На Харьковщине враг интенсивно обстреливал позиции ВСУ

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Гороскоп на 19 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды Сегодня звезды обещают успех в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 19 июня В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.