19.06.2022 19:58 Дмитрий Колоней
На Харьковщине враг интенсивно обстреливал позиции ВСУ
Сводка Гештаба по Харьковщине и другим театрам военных действий по состоянию на 18.00 19 июня 2022 года.
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Генштаб ВСУ, на Харьковском направлении враг интенсивно обстреливал позиции наших войск из ствольной и реактивной артиллерии. Провел разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, успеха не имел.
На других театрах военных действий:
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На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы, осуществляют фортификационное оборудование местности в Гомельской области, ведут радиоэлектронную разведку.
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На Северском направлении подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны на территории Брянской области.
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На Славянском направлении противник активных действий не предпринимал. Основные усилия враг сосредотачивается на накоплении ресурсов с целью дальнейшего наступления в направлении города Славянск. Враг обстреливал позиции наших войск и вел воздушную разведку c помощью БПЛА "Орлан-10".
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На Лиманском направлении активные действия оккупантов не зафиксированы.
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На Северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10". Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет.
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На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами неподалеку от Яковлевки и ракетные удары в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк.
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На восточной окраине населенного пункта Берестово украинские воины успешно отразили вражеский штурм.
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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. На Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов наших позиций.
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На Южнобужском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Княжевка, Тополиное, Великая Костромка и Осокоровка. Противник усовершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.
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Российские оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.
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Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника и устойчиво держать оборону по всем направлениям", - говорится в сводке.
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