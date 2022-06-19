19.06.2022 20:29 Дмитрий Колоней

Правительство Украины ведет переговоры с McDonald's и правительством США о начале работы ресторанов

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Правительство Украины ведет переговоры с McDonald's и правительством США о начале работы ресторанов



Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, с началом полномасштабного вторжения компания McDonald's, как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности.

"Но мы в МИДе убеждены", - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины, - "что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться. Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США.

Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь McDonald's является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается.

Дмитрий Кулеба в своем посте пожелал, чтобы каждый украинский отец уже вскоре смог провести маленький семейный ритуал и осчастливить детей походом в МакДо или заказом из него.

"Но это не отменяет обязанностей приготовить что-нибудь вкусное детям дома", - подытожил Дмитрий Кулеба.