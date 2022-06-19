19.06.2022 20:29 Дмитрий Колоней
Правительство Украины ведет переговоры с McDonald's и правительством США о начале работы ресторанов
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Правительство Украины ведет переговоры с McDonald's и правительством США о начале работы ресторанов
Как сообщает РЕДПОСТ
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на министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, с началом полномасштабного вторжения компания McDonald's, как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности.
"Но мы в МИДе убеждены", - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины, - "что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться. Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США.
Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь McDonald's является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается.
Дмитрий Кулеба в своем посте пожелал, чтобы каждый украинский отец уже вскоре смог провести маленький семейный ритуал и осчастливить детей походом в МакДо или заказом из него.
"Но это не отменяет обязанностей приготовить что-нибудь вкусное детям дома", - подытожил Дмитрий Кулеба.
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