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19.06.2022  20:29   Дмитрий Колоней

Правительство Украины ведет переговоры с McDonald's и правительством США о начале работы ресторанов

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.


Правительство Украины ведет переговоры с McDonald's и правительством США о начале работы ресторанов
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, с началом полномасштабного вторжения компания McDonald's, как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности.
 
"Но мы в МИДе убеждены",  - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины,  - "что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться. Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США.
 
Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь McDonald's является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается.
 
Дмитрий Кулеба в своем посте пожелал, чтобы каждый украинский отец уже вскоре смог провести маленький семейный ритуал и осчастливить детей походом в МакДо или заказом из него.
 
"Но это не отменяет обязанностей приготовить что-нибудь вкусное детям дома", - подытожил Дмитрий Кулеба.
 
Тэги:  mcdonald's, начало работы, украина, кулеба
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