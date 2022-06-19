Украина должна принять "Евровидения-2023", - Борис Джонсон

Борис Джонсон выступил за проведение "Евровидения-2023" в Украине.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Гардиан Премьер-министр Британии заверил - он верит в то, что Украина сможет, больше - должна - принимать "Евровидение -2023" у себя. Отметив,что он бы хотел, чтобы "Евровидение" было в в Великобритании, Борис Джонсон подчеркнул факт победы Украины.
"Я считаю, что они могут провести конкурс и верю, что они должны это сделать. Я считаю, что Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для этого, – сказал Джонсон о возможности проведения конкурса в Украине.
Борис Джонсон заметил, что до "Евровидения" еще круглый год и до этого времени ситуация в Украине должна стать лучше. Украина, в свою очередь, будет обжаловать решение Европейского языкового союза и сделает все, чтобы Евровидение-2023 прошло именно у нас.
Наопомним, ранее мы писали о том,что вместо Украины "Евровидение" в следующем году предложили провести Великобритании, которая заняла второе место в конкурсе этого года.
Комментариев: 0
Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
влажность:
давление:
ветер: