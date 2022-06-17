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17.06.2022  13:35   Рита Парфенова

Украина отдает проведение Евровидения-2023 другой стране

Европейский вещательный союз решил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине.


AP Photo / Luca Bruno

Группа Kalush Orchestra празднует победу на «Евровидении» на арене Palaolimpico в Турине, 14 мая 2022 года

О том, что Евровидение-2023 состоится не в Украине, сообщили официальном сайте Европеского вещательного соза (EBU) передает РЕДПОСТ.

В заявлении говорится: «EBU хотел бы поблагодарить UA.PBU за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra’s 14 мая в Турине и поделиться своей печалью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине».

Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место.

При этом в EBU отметили, что хотели бы чтобы победа Украины отразилась в шоу участников следующего года. «Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами», - указано в заявлении

Напомним, группа Kalush Orchestra заняла первое место на песенном конкурсе Евровидение-2022 и принесла третью в истории победу Украины.

Источник:   EBU
 Тэги:  евровидение
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