Украина отдает проведение Евровидения-2023 другой стране

Европейский вещательный союз решил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине.
О том, что Евровидение-2023 состоится не в Украине, сообщили официальном сайте Европеского вещательного соза (EBU) передает РЕДПОСТ.
В заявлении говорится: «EBU хотел бы поблагодарить UA.PBU за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra’s 14 мая в Турине и поделиться своей печалью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине».
Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место.
При этом в EBU отметили, что хотели бы чтобы победа Украины отразилась в шоу участников следующего года. «Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами», - указано в заявлении
Напомним, группа Kalush Orchestra заняла первое место на песенном конкурсе Евровидение-2022 и принесла третью в истории победу Украины.
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