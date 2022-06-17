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17.06.2022  13:15   Виталий Хиневич

СБУ ликвидировала большую сеть российской агентуры

Вражеской группой руководил агент фсб, который находился на Херсонщине.

СБУ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ.
 
Сообщается, что в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях было задержано 19 агентов врага. 
 
Задержанные корректировали ракетные обстрелы украинских городов и разведывали позиции подразделений ВСУ. Кроме этого, собирали информацию о местах содержания российских пленных.
По данным следствия вражеской группой руководил агент фсб, который находился на Херсонщине.
 
Полученную информацию он предоставлял российским спецслужбам, среди которых советник так называемого «председателя Крыма» аксенова.
 
Передача информации осуществлялась через «связных», которые находились на временно оккупированной территории Херсонской области. Для этого использовали закрытые Telegram-каналы.
 
Оккупанты передавали электронные карты со сведеньями о местах массового скопления людей, объектах критической инфраструктуры и украинских военных подразделений.
 
В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Преступникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
 
Напомним, в Харьковской области бывший правоохранитель перешел на сторону врага.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  криминал, сбу
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