17.06.2022 13:03 Рита Парфенова

Под Харьковом женщина украла в магазине алкоголь

Злоумышленницу остановили сотрудники торгового заведения и передали сотрудникам полиции.

37-летняя харьковчанка попалась на воровстве алкогольных напитков из магазина, передает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.



В магазине города Южный злоумышленница взяла с полок алкогольные и безалкогольные напитки, положила в пакет и прошла мимо кассы не рассчитавшись. Сотрудники магазина догнали воровку и вызвали полицию.



По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15. ч. 4 ст. 185 (покушение на воровство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.



Женщина была задержана в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления.

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