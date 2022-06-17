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17.06.2022  13:03   Рита Парфенова

Под Харьковом женщина украла в магазине алкоголь

Злоумышленницу остановили сотрудники торгового заведения и передали сотрудникам полиции.

Под Харьковом женщина украла в магазине алкоголь

37-летняя харьковчанка попалась на воровстве алкогольных напитков из магазина, передает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В магазине города Южный злоумышленница взяла с полок алкогольные и безалкогольные напитки, положила в пакет и прошла мимо кассы не рассчитавшись. Сотрудники магазина догнали воровку и вызвали полицию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15. ч. 4 ст. 185 (покушение на воровство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Женщина была задержана в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления.

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Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, патрульные, харьков
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