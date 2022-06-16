16.06.2022 16:20 Виталий Хиневич

В Харьковской области бывший правоохранитель перешел на сторону врага

Мужчина агитировал к сотрудничеству с российскими военными.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 33-летний бывший правоохранитель добровольно перешел на сторону врага и сотрудничал с российскими военными, которые оккупировали поселок городского типа Шевченково Купянского района.

Кроме того, предатель охотно помогал оккупантам в их просьбах, например, ремонтировал их автомобиль.

Вернувшись в одно из сел Харьковской области, подозреваемый скрывался в доме своих знакомых, где его и задержали правоохранители и сообщили о подозрении.

На основании данных фактов открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.