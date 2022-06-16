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16.06.2022  16:20   Виталий Хиневич

В Харьковской области бывший правоохранитель перешел на сторону врага

Мужчина агитировал к сотрудничеству с российскими военными.

Сотрудничал с оккупантами
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что 33-летний бывший правоохранитель добровольно перешел на сторону врага и сотрудничал с российскими военными, которые оккупировали поселок городского типа Шевченково Купянского района.
 
Кроме того, предатель охотно помогал оккупантам в их просьбах, например, ремонтировал их автомобиль.
 
Вернувшись в одно из сел Харьковской области, подозреваемый скрывался в доме своих знакомых, где его и задержали правоохранители и сообщили о подозрении.
 
На основании данных фактов открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.
 
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Напомним, харьковчанин хранил арсенал боеприпасов.
 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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