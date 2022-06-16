16.06.2022 14:45 Виталий Хиневич

Харьковчанин хранил арсенал боеприпасов

Житель Харькова незаконно хранил боеприпасы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что 33-летний мужчина незаконно хранил боеприпасы. О возможной причастности правонарушителя к незаконному хранению боеприпасов сообщил гражданин, увидевший у гражданина гранату.

По месту жительства мужчины выезжала следственно-оперативная группа. В помещении и гараже 33-летнего харьковчанина следователи обнаружили более 200 патронов, почти 150 гильз, травматический пистолет, магазины, ножи, 4 дымовых шашки, гранаты «РГД-5» Ф-1», две емкости с порохом.

На основании данных фактов открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове избили мужчину и женщину.