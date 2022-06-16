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16.06.2022  14:25   Виталий Хиневич

Учебный год для студентов может начаться раньше

Университеты могут начать учебный год раньше.

Учебный год в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Профсоюз работников образования и науки Украины».
 
Сообщается, что для экономии средства университеты могут начать учебный год в августе. Данный вопрос обсуждали на заседании Президиума Союза ректоров заведений высшего образования.
 
«Обсуждая перспективы следующего учебного года, участники отметили, что в условиях военного положения возможна экономия средств в отопительный сезон, поэтому речь шла о переносе начала учебного года на начало августа»,- отметили в профсоюзе.
 
Кроме этого обсуждали вопрос о безопасности проведения учебного процесса. 
 
Напомним, в Украине готовятся к новому учебному году.
 
Источник:   Профсоюз работников образования и науки Украины
 Тэги:  студенты, образование
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