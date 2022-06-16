16.06.2022 14:25 Виталий Хиневич

Учебный год для студентов может начаться раньше

Университеты могут начать учебный год раньше.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Профсоюз работников образования и науки Украины».

Сообщается, что для экономии средства университеты могут начать учебный год в августе. Данный вопрос обсуждали на заседании Президиума Союза ректоров заведений высшего образования.

«Обсуждая перспективы следующего учебного года, участники отметили, что в условиях военного положения возможна экономия средств в отопительный сезон, поэтому речь шла о переносе начала учебного года на начало августа»,- отметили в профсоюзе.

Кроме этого обсуждали вопрос о безопасности проведения учебного процесса.