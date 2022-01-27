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27.01.2022  12:55   Виталий Хиневич

Харьковские студенты меняют форму обучения из-за коронавируса

В Харькове на дистанционное обучение уходят студенты Национального технического университета.

Студент
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт ВУЗа.
 
Сообщается, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, вызванной коронавирусной инфекцией штаммом "Омикрон", студентов отправляют на дистанционное обучение с 7 по 25 февраля.
 
ХПИ
ХПИ
 
 
Проведение лабораторных работ будет перенесено на более поздний срок. Вместо практики студенты должны в онлайн режиме присутствовать на лекциях, практических занятиях и семинарах.
 
Напомним, в Южной Корее создали биодатчик для быстрого определения штамма COVID-19.
 
Источник:   ХПИ
 Тэги:  коронавирус, студенты, харьков
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