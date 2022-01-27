27.01.2022 12:55 Виталий Хиневич

Харьковские студенты меняют форму обучения из-за коронавируса

В Харькове на дистанционное обучение уходят студенты Национального технического университета.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт ВУЗа.

Сообщается, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, вызванной коронавирусной инфекцией штаммом "Омикрон", студентов отправляют на дистанционное обучение с 7 по 25 февраля.

Проведение лабораторных работ будет перенесено на более поздний срок. Вместо практики студенты должны в онлайн режиме присутствовать на лекциях, практических занятиях и семинарах.

Напомним, в Южной Корее создали биодатчик для быстрого определения штамма COVID-19.