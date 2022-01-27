27.01.2022 13:05 Виталий Хиневич

МВД закупит дополнительные автомобили-"фантомы" для фиксации нарушений ПДД

В 2022-2023 года МВД Украины планирует закупить десятки автомобилей-"фантомов".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что на протяжении двух лет МВД закупит еще 80 автомобилей-"фантомов". Спецмашины будут осуществлять фиксацию нарушений правил дорожного движения на дорогах Украины. В частности будут фиксировать превышение скорости транспортных средств, при помощи камер Truecam.

В это же время отмечается, что в 2022 году планируют закупить 30 автомобилей, в 2023 году планируется закупка остальных 50 автомобилей.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время автомобили-«фантомы» патрульной полиции Украины, фиксирующие нарушения скоростного режима, на дороги Харьковской области не выедут.