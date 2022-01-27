    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт МВД закупит дополнительные автомобили-"фантомы" для фиксации нарушений ПДД
27.01.2022  13:05   Виталий Хиневич

МВД закупит дополнительные автомобили-"фантомы" для фиксации нарушений ПДД

В 2022-2023 года МВД Украины планирует закупить десятки автомобилей-"фантомов".

Автомобили-"фантомы"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что на протяжении двух лет МВД закупит еще 80 автомобилей-"фантомов".  Спецмашины будут осуществлять фиксацию нарушений правил дорожного движения на дорогах Украины. В частности будут фиксировать превышение скорости транспортных средств, при помощи камер Truecam.
 
В это же время отмечается, что в 2022 году планируют закупить 30 автомобилей, в 2023 году планируется закупка остальных 50 автомобилей.
 
Ранее сообщалось, что в ближайшее время автомобили-«фантомы» патрульной полиции Украины, фиксирующие нарушения скоростного режима, на дороги Харьковской области не выедут.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  автомобили-"фантомы", пдд, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 