27.01.2022 13:14 Рита Парфенова

В Харькове поймали грабителей, напавших с ножом на 86-летнего харьковчанина (фото)

Грабителям грозит от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Группу из четверых грабителей, совершивших нападение на квартиру пожилого харьковчанина, задержали на месте преступления, передает РЕДПОСТ.



Как установило следствие, информацию о том, что 86-летний харьковчанин хранит дома большую сумму денег, мужчины узнали в декабре 2021 года. Злоумышленники разработали план, как завладеть имуществом, и стали следить за своей жертвой.



26 января текущего года четверо преступников приехали на улицу Ромашкина в Харькове, где живет пожилой мужчина. Один из злоумышленников для подстраховки остался в машине. Трое его подельников позвонили в квартиру потерпевшего и представились сотрудниками полиции. Когда пожилой мужчина открыл дверь, трое мужчин напали на него, используя нож.





Все четверо задержаны на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанными оказались 39-летний, 38-летний, 49-летний, 22-летний жители Харькова.





27 января задержанным уведомлено о подозрении по факту разбоя, соединенного с проникновением в жилье (ч. 3 ст. 187 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, проверяется причастность подозреваемых к другим разбойным нападениям на территории г. Харькова и области.

Напомним, ранее мы писали о том, что сообщено подозрение 36-летнему рецидивисту, который 3 января в пгт Песочин забил до смерти 52-летнюю женщину.