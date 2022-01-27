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27.01.2022  13:20   Виталий Хиневич

Днепровского стрелка травили сослуживцы: заявление депутата

Издевательства над Артемом Рябчуком начались после того, как два месяца назад он предупредил потасовку между двумя солдатами, рассказав о ней руководству.

Артем Рябчук
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Восточный Экспресс".
 
По заявлению народного депутата Украины Юлии Яцык, конфликтная ситуация началась после того, как Артем предупредил потасовку между двумя солдатами и сообщил об этом руководству. Руководство не приняло никаких мер, более того, прозвали его "стукачем" и начали над ним издеваться.
 
По словам депутата, он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить обидчикам. О содеянном злоумышленник не жалеет.
 
В это же время Юлия Яцык добавила, что вышесказанное не оправдывает нападения на военнослужащих и гражданского лица.
 
«Непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может служить основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц», - отметила Юлия Яцык.
 
Напомним, трагедия произошла около 4 часов утра 27 января 2022 года на территории Южного машиностроительного завода, где военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия по своим сосолуживцам и работникам предприятия. В результате 5 человек погибли, среди них одна работница предприятия, еще 5 получили ранения разной степени тяжести.

 

Источник:   Восточный Экспресс
 Тэги:  криминал, нападение, харьков
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