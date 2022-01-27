27.01.2022 13:20 Виталий Хиневич

Днепровского стрелка травили сослуживцы: заявление депутата

Издевательства над Артемом Рябчуком начались после того, как два месяца назад он предупредил потасовку между двумя солдатами, рассказав о ней руководству.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Восточный Экспресс".

По заявлению народного депутата Украины Юлии Яцык, конфликтная ситуация началась после того, как Артем предупредил потасовку между двумя солдатами и сообщил об этом руководству. Руководство не приняло никаких мер, более того, прозвали его "стукачем" и начали над ним издеваться.

По словам депутата, он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить обидчикам. О содеянном злоумышленник не жалеет.

В это же время Юлия Яцык добавила, что вышесказанное не оправдывает нападения на военнослужащих и гражданского лица.

«Непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может служить основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц», - отметила Юлия Яцык.

Напомним, трагедия произошла около 4 часов утра 27 января 2022 года на территории Южного машиностроительного завода, где военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия по своим сосолуживцам и работникам предприятия. В результате 5 человек погибли, среди них одна работница предприятия, еще 5 получили ранения разной степени тяжести.