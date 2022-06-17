17.06.2022 16:33

Не скрывал, что сотрудничает с врагом: в Харькове поймали предателя (фото)

О стороннике "русского мира" в Харькова предупредили неравнодушные граждане.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Патрульную полицию, 17 июня 2022 днем ​​полицейских вызвали небезразличные харьковчане, предупредившие. что по соседству с ними живет мужчина, предположительно сотрудничающий с врагом. Об этом он не раз рассказывал знакомым. Правоохранители прибыли по вызову для проверки информации.

Во время общения с полицейскими гражданин признался, что является сторонником "русского мира". Также он сообщил, что сотрудничал с врагом, через мессенджер. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшей проверки соответствующими службами.

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