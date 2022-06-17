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17.06.2022  16:33   

Не скрывал, что сотрудничает с врагом: в Харькове поймали предателя (фото)

О стороннике "русского мира" в Харькова предупредили неравнодушные граждане.

Криминал Харьков: Пойман сторонник "русского мира", сотрудничавший с врагом
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, 17 июня 2022 днем ​​полицейских вызвали небезразличные харьковчане, предупредившие. что по соседству с ними живет мужчина, предположительно сотрудничающий с врагом. Об этом он не раз рассказывал знакомым. Правоохранители прибыли по вызову для проверки информации.
 
Во время общения с полицейскими гражданин признался, что является сторонником "русского мира". Также он сообщил, что сотрудничал с врагом, через мессенджер. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшей проверки соответствующими службами.
 
Полиция напоминает, что в случае, если вы уличили коллаборанта - передайте информацию в чатботе есть єВорог.
Чатбот есть Враг созданный Министерством цифровой трансформации и существует только в Telegram.
 
 
Тэги:  предательство, подозрение, харьков
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