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17.06.2022  16:58   Дмитрий Колоней

Харьковские дорожники ведут ремонт в трех районах

О ходе работ харьковских коммунальщиков сообщили в КП "Дорремстрой".


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП "Дорремстрой", работники предприятия выполняют текущий ремонт проезжей части в разных районах города. В частности, сегодня работы продолжаются в районе Диканевки в Основянском районе, а также по ул. Плиточной в Индустриальном.
 
Кроме того, бригады КП "Дорремстрой" восстанавливают асфальтное покрытие в местах проведения  ремонта на инженерных сетях. В частности, сегодня такие работы проводились на сетях КП "Харьковводоканал" по ул. Конторской, 20 в Новобаварском районе.
 
Тэги:  ремонт дорог, коммунальщики, харьков
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