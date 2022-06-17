17.06.2022 17:05 Виталий Хиневич

Укрпочта выпустила новую марку "Zатонув чи Vтопився"

В Украине выпустили новую марку в ограниченном тираже.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

17 июня, во Львове погасили новую почтовую марку «"Zатонув чи Vтопився".

На марке изображен русским корабль «Москва», которого накрывает волна. Над дизайном марки работала студентка третьего курса Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александра Кузьменко,которая использовала в надписи латинские буквы "Z" и "V", которые российская армия использует для маркировки военной техники.

Новая марка, которую выпустила Укрпочта, будет иметь ограниченный тираж – около тысячи экземпляров. Ее будут дарить международным партнерам, фондам и диаспоре в знак благодарности за помощь, которую они оказывают Украине.

Напомним, украинцы выбрали эскиз для новой марки от Укрпочты.