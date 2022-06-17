    
Главная Новости Харькова Общество Укрпочта выпустила новую марку "Zатонув чи Vтопився"
17.06.2022  17:05   Виталий Хиневич

Укрпочта выпустила новую марку "Zатонув чи Vтопився"

В Украине выпустили новую марку в ограниченном тираже.

Марка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
17 июня, во Львове погасили новую почтовую марку «"Zатонув чи Vтопився".
 
На марке изображен русским корабль «Москва», которого накрывает волна. Над дизайном марки работала студентка третьего курса Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александра Кузьменко,которая использовала в надписи латинские буквы "Z" и "V", которые российская армия использует для маркировки военной техники.
 
Новая марка, которую выпустила Укрпочта, будет иметь ограниченный тираж – около тысячи экземпляров. Ее будут дарить международным партнерам, фондам и диаспоре в знак благодарности за помощь, которую они оказывают Украине.
 
Напомним, украинцы выбрали эскиз для новой марки от Укрпочты.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  укрпочта, марка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.06 Общество В Салтовском районе Харькове открылось новое отделение «Укрпочты» (фото)   16.06 Общество Мы продолжаем развивать наш город - Игорь Терехов 15.06 Общество Украинцы выбрали эскиз для новой марки от Укрпочты
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 