Украинцы выбрали эскиз для новой марки от Укрпочты

Эскиз к марке «Добрый вечер, мы из Украины!» выбран всеукраинским голосованием.
Участие в голосовании приняли почти 834 тысяч украинцев, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Укрпочту. Самыми активными были пользователи Дії - на платформе проголосовали более 766 тысяч человек.
Безоговорочным лидером на всех платформах, где проводили опрос, стал эскиз №4 с трактором, тянущим подбитый российский танк. Этот вариант выбрали более 340 тысяч участников опроса или 41,2%.
«А это значит, что через месяц вы увидите новую почтовую марку с этой иллюстрацией», - сообщили в Укрпочте.
Голоса за другие предложенные эскизы распределились так:
«Наш народ выбрал иллюстрацию с тем образом, который знаком каждому. Свет всегда победит тьму, а честный труд – воровство. И для этого не обязательно иметь танки, потому что «в своем доме своя и правда, и сила, и воля», – прокомментировали результат голосования в Укрпочте.
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