15.06.2022 11:27 Рита Парфенова

Украинцы выбрали эскиз для новой марки от Укрпочты

Эскиз к марке «Добрый вечер, мы из Украины!» выбран всеукраинским голосованием.

Участие в голосовании приняли почти 834 тысяч украинцев, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Укрпочту. Самыми активными были пользователи Дії - на платформе проголосовали более 766 тысяч человек.



Безоговорочным лидером на всех платформах, где проводили опрос, стал эскиз №4 с трактором, тянущим подбитый российский танк. Этот вариант выбрали более 340 тысяч участников опроса или 41,2%.



«А это значит, что через месяц вы увидите новую почтовую марку с этой иллюстрацией», - сообщили в Укрпочте.



Голоса за другие предложенные эскизы распределились так:

2-у место или 18,6% - эскиз №2 с путиным, останавливаемым ВСУ;

3-е место иди 14,8% - эскиз №1 воина с KALUSH;

4-е и 5-е (13 и 12,5%) разделили эскиз № 3 гусь в поле с военными и эскиз №5 керамический петушок.



«Наш народ выбрал иллюстрацию с тем образом, который знаком каждому. Свет всегда победит тьму, а честный труд – воровство. И для этого не обязательно иметь танки, потому что «в своем доме своя и правда, и сила, и воля», – прокомментировали результат голосования в Укрпочте.

Напомним, Укрпочта при помощи приложения "Дія", проводила голосование среди украинцев за будущий дизайн почтовой марки.