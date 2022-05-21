21.05.2022 13:50 Виталий Хиневич

Украинцы выбрали новую марку от Укрпошти

Объявленный Укрпоштой всеукраинский опрос о следующей почтовой марке завершен.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на генерального директора Укрпошти Игоря Смелянского.

Сообщается, что Укрпошта при помощи приложения "Дія", проводила голосование среди украинцев за будущий дизайн почтовой марки. Голосование проходило с 14 мая по 21 мая.

За это время проголосовало 647 634 человека.

Таким образом, 21 мая Укропшта объявила победителя голосования:

Доброго вечора, ми з України – 229 783 (35%)

Пес Патрон – 182 236 (28%)

путін, москва палає, Гаага чекає – 88 035 (14%)

Героям Слава – 79 476 (12%)

Ой у Лузі Червона Калина – 68 104 (11%).

В то же время Игорь Смелянский добавил, что Укрпошта, учитывая количество голосов и поклонников Патрона, все же подумает, когда и как выпустить марку Пес Патрон.

Кроме этого стоит напомнить, что первая патриотическая почтовая марка с "Русским военным кораблем" стала известна на весь мир.