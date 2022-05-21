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21.05.2022  14:14   Александра Жук

Новый музей в разрушенном здании появится в Харькове после победы над оккупантами (фото)

В Харькове проходит культурное мероприятие “Ночь музеев”, посвященное международному Дню музеев.


Фото: Василий Голосный
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. В Харькове 21 мая проходит Ежегодная акция «Ночь музеев», посвященная Международному дню музеев. На культурном мероприятии присутствовал мэр Харькова Игорь Терехов.
 
В этом году, в связи с военными действиями, мероприятие проходит в другом формате - днем. “Ночь Музеев” собрала вместе такие города как Харьков, Киев, Львов. Культурные критики проводили дискуссии в режиме онлайн.
 
Игорь Терехов заявил, что в Харькове появится еще один музей. Он будет находиться в одном из зданий, которое было разрушено во время боевых действий.
 
"После нашей победы мы все обязательно реконструируем. Но, как напоминание о том, что натворили россияне, в память о наших погибших воинах, волонтерах, бойцах теробороны и мирных жителях, одно здание мы восстанавливать не будем. Там мы создадим уникальный музей нашей победы", - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Его город реконструировать не будет. На данный момент его расположение держится в тайне.

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Тэги:  ночь музеев, харьков, игорь терехов
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