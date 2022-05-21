    
Главная Новости Харькова Технологии В Харькове проходит конференция IT-экспертов
21.05.2022  14:32   Дмитрий Колоней

В Харькове проходит конференция IT-экспертов

NIX MultiConf открылся в Харькове.

В Харькове проходит конференция IT-экспертов NIX MultiConf
 
Как сообщает РЕДПОСТ, 21-22 мая 2022, зарубежные топовые и украинские IT-эксперты, предприниматели и лидеры мнений объединятся на NIX MultiConf, чтобы напомнить миру: Украина — надежное место для развития бизнеса.
 
Присоединяйся к сообществу NIX MultiConf!
 
В программе:
 
  • Выступления зарубежных и украинских бизнес-лидеров. Впервые на NIX MultiConf – отдельная панель для предпринимателей и всех, кто интересуется IT-бизнесом.
  • Лекции для IT-специалистов от специалистов NIX. Новинки технологий, реальные кейсы и полезные инструменты для работы разберем по следующим направлениям: Java, JS, .NET, DATA, QA, PHP, PM, Python и т.д.
  • Сбор донатов на победу. Сегодня каждый удерживает свой фронт. Мы защищаем IT-сферу, а наши защитники – Украину. Поэтому во время трансляции ты можешь принять участие в сборе средств на нужды ВСУ и волонтеров.
 
Во время конференции можно очень просто стать ближе к мировым спикерам  — задаешь им вопрос в чате трансляции и сразу получаешь ответ.
 
Тэги:  it-конференция, nix multiconf, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 