21.05.2022 14:32 Дмитрий Колоней
В Харькове проходит конференция IT-экспертов
NIX MultiConf открылся в Харькове.
Как сообщает РЕДПОСТ
, 21-22 мая 2022, зарубежные топовые и украинские IT-эксперты, предприниматели и лидеры мнений объединятся на NIX MultiConf, чтобы напомнить миру: Украина — надежное место для развития бизнеса.
В программе:
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Выступления зарубежных и украинских бизнес-лидеров. Впервые на NIX MultiConf – отдельная панель для предпринимателей и всех, кто интересуется IT-бизнесом.
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Лекции для IT-специалистов от специалистов NIX. Новинки технологий, реальные кейсы и полезные инструменты для работы разберем по следующим направлениям: Java, JS, .NET, DATA, QA, PHP, PM, Python и т.д.
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Сбор донатов на победу. Сегодня каждый удерживает свой фронт. Мы защищаем IT-сферу, а наши защитники – Украину. Поэтому во время трансляции ты можешь принять участие в сборе средств на нужды ВСУ и волонтеров.
Во время конференции можно очень просто стать ближе к мировым спикерам — задаешь им вопрос в чате трансляции и сразу получаешь ответ.
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