20.05.2022 15:05 Виталий Хиневич

«Ночь музеев» пройдет в Харькове: программа мероприятий

Ежегодная акция «Ночь музеев», посвященная Международному дню музеев.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что «Ночь музеев» пройдет 21 мая в Харькове, Киеве и Львове.

Как сообщили в Харьковском литературном музее, часть программы проведут в Харькове, часть – во Львове, а часть – в Киеве, но города объединят телемостом, чтобы посетители могли попасть на «Ночь музеев» частично онлайн. В день мероприятия непосредственно трансляция состоится в трех городах, а на следующий день она будет опубликована в социальных сетях.

Начало мероприятия – в 12:00.

В программе «Ночи музеев»:

12:15 – 15:00 – круглый стол «Пушкинопад после ленинопада, или Что нам делать с русской литературой». Вживую – Харьков, Киев, Львов, посмотреть трансляцию можно в социальных сетях Харьковского литературного музея;

15:00 – 16:00 – выставка «Харьков – Железобетон», которая предусматривает кураторскую экскурсию и настольную игру «Дом «Слово». Вживую – Харьков, Львов, посмотреть трансляцию можно в социальных сетях Харьковского литературного музея;

16:00 – 17:00 – чтение стихотворений поэтов, живших в харьковском доме «Слово». Вживую можно присоединиться в Харькове и Львове;

17:00 – 18:00 – чтение новой поэзии Сергеем Жаданом. Вживую в Харькове, посмотреть трансляцию можно в социальных сетях Харьковского литературного музея;

18:00 – 19:00 – презентация цикла прелюдий для фортепиано Павла Козицкого «Звуки слова». Вживую можно послушать в Харькове, Киеве и Львове, посмотреть трансляцию можно в социальных сетях Харьковского литературного музея;

19:30 – 21:00 – показ фильма «Что нам делать с этими зданиями», Q&A с командой фильма. Вживую во Львове.

В Харькове локация не разглашается по причине безопасности. Вход - по пригласительным. Во Львове «Ночь музеев» пройдет во Львовском муниципальном художественном центре (ул. Стефаника, 11), а в Киеве – в Музее Михаила Булгакова (Андреевский спуск, 13-а).