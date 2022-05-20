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20.05.2022  15:05   Виталий Хиневич

«Ночь музеев» пройдет в Харькове: программа мероприятий

Ежегодная акция «Ночь музеев», посвященная Международному дню музеев.

Ночь музеев Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что «Ночь музеев» пройдет 21 мая в Харькове, Киеве и Львове. 
 
Как сообщили в Харьковском литературном музее, часть программы проведут в Харькове, часть – во Львове, а часть – в Киеве, но города объединят телемостом, чтобы посетители могли попасть на «Ночь музеев» частично онлайн. В день мероприятия непосредственно трансляция состоится в трех городах, а на следующий день она будет опубликована в социальных сетях.
 
Начало мероприятия – в 12:00.
 
В программе «Ночи музеев»:
 
  • 12:15 – 15:00 – круглый стол «Пушкинопад после ленинопада, или Что нам делать с русской литературой». Вживую – Харьков, Киев, Львов, посмотреть трансляцию можно в социальных сетях Харьковского литературного музея;
  • 15:00 – 16:00 – выставка «Харьков – Железобетон», которая предусматривает кураторскую экскурсию и настольную игру «Дом «Слово». Вживую – Харьков, Львов, посмотреть трансляцию можно в социальных сетях Харьковского литературного музея;
  • 16:00 – 17:00 – чтение стихотворений поэтов, живших в харьковском доме «Слово». Вживую можно присоединиться в Харькове и Львове;
  • 17:00 – 18:00 – чтение новой поэзии Сергеем Жаданом. Вживую в Харькове, посмотреть трансляцию можно в социальных сетях Харьковского литературного музея;
  • 18:00 – 19:00 – презентация цикла прелюдий для фортепиано Павла Козицкого «Звуки слова». Вживую можно послушать в Харькове, Киеве и Львове, посмотреть трансляцию можно в социальных сетях Харьковского литературного музея;
  • 19:30 – 21:00 – показ фильма «Что нам делать с этими зданиями», Q&A с командой фильма. Вживую во Львове.
 
В Харькове локация не разглашается по причине безопасности. Вход - по пригласительным. Во Львове «Ночь музеев» пройдет во Львовском муниципальном художественном центре (ул. Стефаника, 11), а в Киеве – в Музее Михаила Булгакова (Андреевский спуск, 13-а).
 
Напомним, в Харькове отметили День вышиванки.
 
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  ночь музеев, харьков
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