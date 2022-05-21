21.05.2022 13:05 Виталий Хиневич

Городская власть будет помогать в восстановлении разрушенного корпуса университета имени Каразина

Местные власти будет помогать восстановить разрушенный врагом корпус Харьковского национального университета им. Каразина.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что городская власть будет принимать участие в восстановлении разрушенного врагом корпуса Харьковского национального университета имени Каразина.

Он отметил, что от экономического корпуса одного из самых старых университетов страны остались только стены, поэтому его ожидает масштабная реконструкция. По мнению мэра, внешний вид реконструированного университета должен быть современным и вписываться в архитектурный ансамбль послевоенного Харькова.

«Это должна быть новая и современная архитектура. Мы не будем восстанавливать архитектуру сталинских времен, это исключено. Мы должны кардинально перевернуть эту страницу и посмотреть на 30, 50 и даже 100 лет вперед. Сегодня философия архитектуры совсем иная, и у нас есть уникальный шанс воплотить ее в жизнь», - отметил Игорь Терехов.

По его словам, это же касается и других разрушенных зданий. Часть из них восстановят по новым технологиям, остальные - построят с нуля.

Также мэр напомнил, что, согласно будущему генеральному плану Харькова, над которым сейчас работает британский архитектор Норман Фостер, в городе появятся современные микрорайоны, новые транспортные развязки, индустриальные парки и пространства для развития IT-индустрии.