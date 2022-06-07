07.06.2022 19:19 Дмитрий Колоней
Стало известно, сколько будет стоит восстановление корпусов Каразинского университета
Об этом сообщил представитель харьковского вуза Максим Фоломеев.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Суспильне, по информации представиителя ХНУ имени В. Н. Каразина, восстановление поврежденных зданий университета обойдется более, чем в три миллиарда гривен.
"Предварительные оценки разрушений — это примерно 3,5 млрд гривен. В рамках уголовного производства устанавливается объем повреждений, были предварительные оценки инженерных служб. Если это исторические здания, то мы рассчитываем на международную поддержку. В вузе создается фонд восстановления университета и работает платформа Help Karazin University, цель которой - сбор средств от выпускников и партнеров. Когда закончится война, мы рассчитываем также на поддержку государства, поддержку высшего образования", - рассказал Фоломеев.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0