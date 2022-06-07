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07.06.2022  19:19   Дмитрий Колоней

Стало известно, сколько будет стоит восстановление корпусов Каразинского университета

Об этом сообщил представитель харьковского вуза Максим Фоломеев.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Суспильне, по информации представиителя ХНУ имени В. Н. Каразина, восстановление поврежденных зданий университета обойдется более, чем в три миллиарда гривен. 
 
"Предварительные оценки разрушений — это примерно 3,5 млрд гривен. В рамках уголовного производства устанавливается объем повреждений, были предварительные оценки инженерных служб. Если это исторические здания, то мы рассчитываем на международную поддержку. В вузе создается фонд восстановления университета и работает платформа Help Karazin University, цель которой - сбор средств от выпускников и партнеров. Когда закончится война, мы рассчитываем также на поддержку государства, поддержку высшего образования", - рассказал Фоломеев.
 
Тэги:  агрессия россии, университет каразина, харьков, разрушения
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