07.06.2022 19:19 Дмитрий Колоней

Стало известно, сколько будет стоит восстановление корпусов Каразинского университета

Об этом сообщил представитель харьковского вуза Максим Фоломеев.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Суспильне, по информации представиителя ХНУ имени В. Н. Каразина, восстановление поврежденных зданий университета обойдется более, чем в три миллиарда гривен.

"Предварительные оценки разрушений — это примерно 3,5 млрд гривен. В рамках уголовного производства устанавливается объем повреждений, были предварительные оценки инженерных служб. Если это исторические здания, то мы рассчитываем на международную поддержку. В вузе создается фонд восстановления университета и работает платформа Help Karazin University, цель которой - сбор средств от выпускников и партнеров. Когда закончится война, мы рассчитываем также на поддержку государства, поддержку высшего образования", - рассказал Фоломеев.