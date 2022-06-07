07.06.2022 19:48 Евгений Клочко

Рейтинг безопасных криптокошельков

Сегодня криптовалютные кошельки используются во всех сферах жизни, включая оплату товаров и услуг.

Огромной популярности крипта обрела в онлайн казино , где игроки могут использовать ее для ставок и получать выигрыши. Чтобы начать игру на криптовалюту, необходимо для начала оформить криптокошелек.

Криптовалюта используется только в интернете и не имеет физического воплощения, не может храниться на картах или в обычных кошельках. Крипта сохраняется только в цифровой системе blockchain, где дополнительно находится вся информация о транзакциях. Преимуществом такого хранилища является безопасность и защищенность. Удалить данные с блокчейна невозможно — информация остается в записи навсегда.

Криптокошельки

Для начала разберемся, что такое криптовалютный кошелек. Это программа, которая позволяет не только пересылать криптовалюту, но и собирать, хранить, использовать по своему усмотрению.

Если онлайн-казино поддерживает транзакции в криптовалюте, игроки смогут вносить депозит, запрашивать вывод денег, используя свой крипто-кошелек. Такие платформы крайне востребованы, поскольку обеспечивают надежную и стабильную игру.

Разделить данные кошельки можно на две категории: работающие только с одним видом крипты и мультивалютные. Поскольку именно на криптокошельках будут храниться все средства, стоит внимательно относиться к его выбору, учитывая безопасность, защищенность данных несколькими уровнями шифрования. Разделить их можно на такие типы:

Аппаратные;

Десктопные;

Приложение для смартфона;

Сейфы онлайн;

Депозиты криптобиржи.

Надежными являются хранилища, функционирующие без привязки к интернету и устанавливаемые на персональный компьютер пользователя.

Лучшие кошельки для крипты

Списки самых защищенных криптокошельков возглавляют:

Ledger и Trezor — кошельки, имеющие современное программное обеспечение, защищающее от взлома. Относительно дорогой вариант, используется ограниченное время.

TrustWallet — поддерживает операции с более чем 40 видами крипты. Обеспечивает быстрый доступ к блокчейну.

Matbea — имеет трехуровневую идентификацию. Обеспечивает комфортную работу с криптовалютой.

Electrum Bitcoin — не требует загрузки блокчейна, поддерживается разными операционными системами и запускается с флешек. Работает только с биткоином.

Exodus — имеет встроенный обменник. Мультивалютный кошелек, поддерживающий более 100 альткоинов.

Jaxx — представлен в браузерной, локальной и мобильной версии. Частный ключ всегда находится у пользователя.

Cryptopay — отличается оперативностью перевода средств между счетами. Мультивалютный кошелек.

С развитием криптовалюты и ее распространением в разные сферы жизни, предлагается все больше крипто-кошельков, которые отличаются условиями, оперативностью, защитой и надежностью. Выбор всегда остается за пользователем, а чтобы принять правильное решение, стоит изучить функционал хранилища, отзывы пользователей.