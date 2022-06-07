07.06.2022 19:48 Евгений Клочко
Рейтинг безопасных криптокошельков
Сегодня криптовалютные кошельки используются во всех сферах жизни, включая оплату товаров и услуг.
Огромной популярности крипта обрела в онлайн казино
, где игроки могут использовать ее для ставок и получать выигрыши. Чтобы начать игру на криптовалюту, необходимо для начала оформить криптокошелек.
Криптовалюта используется только в интернете и не имеет физического воплощения, не может храниться на картах или в обычных кошельках. Крипта сохраняется только в цифровой системе blockchain, где дополнительно находится вся информация о транзакциях. Преимуществом такого хранилища является безопасность и защищенность. Удалить данные с блокчейна невозможно — информация остается в записи навсегда.
Криптокошельки
Для начала разберемся, что такое криптовалютный кошелек. Это программа, которая позволяет не только пересылать криптовалюту, но и собирать, хранить, использовать по своему усмотрению.
Если онлайн-казино поддерживает транзакции в криптовалюте, игроки смогут вносить депозит, запрашивать вывод денег, используя свой крипто-кошелек. Такие платформы крайне востребованы, поскольку обеспечивают надежную и стабильную игру.
Разделить данные кошельки можно на две категории: работающие только с одним видом крипты и мультивалютные. Поскольку именно на криптокошельках будут храниться все средства, стоит внимательно относиться к его выбору, учитывая безопасность, защищенность данных несколькими уровнями шифрования. Разделить их можно на такие типы:
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Аппаратные;
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Десктопные;
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Приложение для смартфона;
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Сейфы онлайн;
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Депозиты криптобиржи.
Надежными являются хранилища, функционирующие без привязки к интернету и устанавливаемые на персональный компьютер пользователя.
Лучшие кошельки для крипты
Списки самых защищенных криптокошельков возглавляют:
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Ledger и Trezor — кошельки, имеющие современное программное обеспечение, защищающее от взлома. Относительно дорогой вариант, используется ограниченное время.
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TrustWallet — поддерживает операции с более чем 40 видами крипты. Обеспечивает быстрый доступ к блокчейну.
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Matbea — имеет трехуровневую идентификацию. Обеспечивает комфортную работу с криптовалютой.
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Electrum Bitcoin — не требует загрузки блокчейна, поддерживается разными операционными системами и запускается с флешек. Работает только с биткоином.
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Exodus — имеет встроенный обменник. Мультивалютный кошелек, поддерживающий более 100 альткоинов.
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Jaxx — представлен в браузерной, локальной и мобильной версии. Частный ключ всегда находится у пользователя.
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Cryptopay — отличается оперативностью перевода средств между счетами. Мультивалютный кошелек.
С развитием криптовалюты и ее распространением в разные сферы жизни, предлагается все больше крипто-кошельков, которые отличаются условиями, оперативностью, защитой и надежностью. Выбор всегда остается за пользователем, а чтобы принять правильное решение, стоит изучить функционал хранилища, отзывы пользователей.
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