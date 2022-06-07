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07.06.2022  19:48   Евгений Клочко

Рейтинг безопасных криптокошельков

Сегодня криптовалютные кошельки используются во всех сферах жизни, включая оплату товаров и услуг.

Рейтинг безопасных криптокошельков
 
Огромной популярности крипта обрела в онлайн казино, где игроки могут использовать ее для ставок и получать выигрыши. Чтобы начать игру на криптовалюту, необходимо для начала оформить криптокошелек.
 
Криптовалюта используется только в интернете и не имеет физического воплощения, не может храниться на картах или в обычных кошельках. Крипта сохраняется только в цифровой системе blockchain, где дополнительно находится вся информация о транзакциях. Преимуществом такого хранилища является безопасность и защищенность. Удалить данные с блокчейна невозможно — информация остается в записи навсегда.
 

Криптокошельки

Для начала разберемся, что такое криптовалютный кошелек. Это программа, которая позволяет не только пересылать криптовалюту, но и собирать, хранить, использовать по своему усмотрению.
 
Если онлайн-казино поддерживает транзакции в криптовалюте, игроки смогут вносить депозит, запрашивать вывод денег, используя свой крипто-кошелек. Такие платформы крайне востребованы, поскольку обеспечивают надежную и стабильную игру.
 
Разделить данные кошельки можно на две категории: работающие только с одним видом крипты и мультивалютные. Поскольку именно на криптокошельках будут храниться все средства, стоит внимательно относиться к его выбору, учитывая безопасность, защищенность данных несколькими уровнями шифрования. Разделить их можно на такие типы:
 
  • Аппаратные;
  • Десктопные;
  • Приложение для смартфона;
  • Сейфы онлайн;
  • Депозиты криптобиржи.
Надежными являются хранилища, функционирующие без привязки к интернету и устанавливаемые на персональный компьютер пользователя.
 

Лучшие кошельки для крипты

Списки самых защищенных криптокошельков возглавляют:
 
  • Ledger и Trezor — кошельки, имеющие современное программное обеспечение, защищающее от взлома. Относительно дорогой вариант, используется ограниченное время.
  • TrustWallet — поддерживает операции с более чем 40 видами крипты. Обеспечивает быстрый доступ к блокчейну.
  • Matbea — имеет трехуровневую идентификацию. Обеспечивает комфортную работу с криптовалютой.
  • Electrum Bitcoin — не требует загрузки блокчейна, поддерживается разными операционными системами и запускается с флешек. Работает только с биткоином.
  • Exodus — имеет встроенный обменник. Мультивалютный кошелек, поддерживающий более 100 альткоинов.
  • Jaxx — представлен в браузерной, локальной и мобильной версии. Частный ключ всегда находится у пользователя.
  • Cryptopay — отличается оперативностью перевода средств между счетами. Мультивалютный кошелек.
С развитием криптовалюты и ее распространением в разные сферы жизни, предлагается все больше крипто-кошельков, которые отличаются условиями, оперативностью, защитой и надежностью. Выбор всегда остается за пользователем, а чтобы принять правильное решение, стоит изучить функционал хранилища, отзывы пользователей.
 
Тэги:  криптовалюта, криптокошелек
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