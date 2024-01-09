09.01.2024 19:25

Що таке халвінг і навіщо він потрібен?

Кількість біткоїнів у світі обмежена. Це необхідно, щоб монета не знецінювалася. З самого початку існування цієї криптовалюти вже існував і халвінг. Завдяки йому винагорода за біткоїн зменшується для майнерів після кожних 210 тисяч видобутих монет. Через це ціна ефіру сьогодні теж міняється: або росте на тлі зменшення вартості біткоїна, або падає через ринкову капіталізацію криптовалюти.

Принцип роботи халвінгу

Створення нових монет біткоїна відбувається постійно. Темпи цієї генерації зазвичай передбачувані. Люди та організації (усі майнери) виконують складні математичні розрахунки завдяки потужним комп’ютерам. А нові біткоїни вони отримують як нагороду за цю роботу.

Своєю чергою, халвінг має на меті зменшити швидкість виробітку нових монет. Це штучний процес, у результаті якого винагорода майнерам за видобуток блоків зменшується вдвічі на певному етапі. У випадку з біткоїном, таке трапляється приблизно раз на чотири роки.

Навіщо потрібен халвінг?

Сам біткоїн з’явився як відповідь на кризу 2008 року, що торкнулась ледь не всього світу. Розробники криптовалюти створили те, що на той момент мало працювати краще за реальні кошти у централізованій фінансовій системі.

Функції, які виконує халвінг:

створює штучний дефіцит та збільшує попит на монети;

контролює інфляцію і зберігає ціну на крипту високою;

стимулює майнерів довше утримувати біткоїн у себе.

Завдяки цьому процесу, майнери також додатково збільшують ефективність та безпеку мережі. Халвінг впливає як на криптовалюту, так і на поведінку майнерів.

Особливості халвінгу біткоїна

За планом розробників біткоїна, видобуток його має остаточно припинитись, як тільки буде створено 21 млн біткоїнів. Нараз вже є близько 90% від цієї суми. Але, через халвінг і постійне уповільнення цього процесу, видобуток завершиться тільки близько 2140 року.

Тут працює наступне правило: чим менше винагорода за біткоїн, тим менше мотивація видобувати цю монету. Коли ж за планом завершиться генерація, майнери будуть отримувати комісію за підтвердження транзакції.

Вперше халвінг відбувся у 2012 році. Тоді ціна біткоїна за рік збільшилась у 100 разів і складала $11. Наступний халвінг був у 2016 році — вартість біткоїна постійно мінялася у межах між $500 і $1000. Через рік вона вже складала $20 тисяч. У 2020 році на момент халвінгу вартість біткоїна була $9 тисяч, а через пів року — $30 тисяч.

Закономірності, що відбуваються з ціною біткоїна після халвінгу:

ціна біткоїна сягає піка через 1-1,5 року після халвінгу;

через рік після піку вартість зменшується до 17% від максимальної ціни;

вартість не спускається нижче найменшої точки перед піком.

Останній халвінг був у травні 2020 року. У 2021 році ціна біткоїна була найбільшою за всю історію — понад $60 тисяч. Після цього, біткоїн знову впав. Наразі його ціна складає близько $43 тисяч.

Наступний халвінг буде через кілька місяців, приблизно у квітні 2024 року. Висота блоку має досягнути 840 000. Це може призвести до потенційного росту цін на біткоїн. Тенденція не обов’язкова, але в попередні три халвінгу вона була присутня.

Отже, халвінг — це процедура, якої не можна уникнути. Від неї залежить генерація біткоїна та його вартість. Відстежуйте ціну криптовалюти на біржі Binance, щоб ефективно керувати своїми активами.