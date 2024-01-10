Прогноз погоди у Харкові на 10 січня

Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується дрібний сніг, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
10 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 14 - 16° морозу, вдень підвищиться до 3 - 5° морозу.
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Сьогодні потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти. А з романтикою треба бути акуратнішим: легке захоплення здатне перерости в глибоке почуття.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується дрібний сніг, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову.
10 січня вся планета відзначає Всесвітній день метро.
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