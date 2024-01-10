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10.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 січня

Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується дрібний сніг, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову.

снег

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 14 - 16° морозу, вдень підвищиться до 3 - 5° морозу.

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Народні прикмети

  • Якщо кішка спить весь день, то незабаром потеплішає.
  • Волога погода віщує хороший урожай льону цього року.
  • Якщо дерева вкрилися інеєм, рік буде вдалим та врожайним.
  • Завірюха обіцяє холодне і дощове літо.
  • Наші пращури цього дня слідкували за вітром і хмарами: якщо вітер дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід очікувати морозу.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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