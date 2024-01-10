10.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 10 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти. А з романтикою треба бути акуратнішим: легке захоплення здатне перерости в глибоке почуття.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки радять Овну виділити час на знайомство з методиками кар'єрного, професійного чи особистісного зростання. Книги на цю тему неважко знайти будь-де – від газетного кіоску до Інтернету. Навіть якщо Овен зазвичай ставиться скептично до подібної літератури, йому варто її вивчити або змиритися зі своїм нинішнім становищем. Взявши на озброєння хоча б деякі поради, Овен досягне успіху.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець здатний виявитися центром тяжіння будь-якого колективу: оточуючі несвідомо тягнуться до нього! Для того, щоб досягти потрібного результату у справах, Тельцю достатньо використати свою харизму – відмовити йому не зможе ніхто. Втім, сьогоднішня популярність може обернутися для Тельця і своєю зворотною стороною: протягом дня можлива ситуація, коли його буквально розриватимуть на частини!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки почуватимуться у ролі ляльковода, який маніпулює людьми. Нехай навіть ці маніпуляції будуть м'якими, суті це не змінює: Близнюки здатні спрямовувати дії оточуючих у потрібне русло. І тому можуть залучати зв'язку, натяки, обіцянки, чутки. Втім, якщо все це не спрацює, Близнюки все одно досягнуть свого, але вже більш простими шляхами: виявивши наполегливість та вміння переконувати.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рідкісний день, коли в суперечці Рака з оточуючими справді може народитися істина. Але краще все ж таки не сперечатися, а обговорювати, причому все що завгодно: ідеї, плани, перспективи. Ніщо не зможе дати Раку такий заряд бадьорості, свіжих ідей та бажання діяти, як добрий мозковий штурм! Разом із однодумцями (близькими, друзями, колегами) Рак може сміливо братися за вирішення будь-якого завдання – вироблена стратегія виявиться дуже успішною!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Від Лева потрібно виявити терпіння і розуміння стосовно людини, якій необхідна допомога Лева, його підтримка чи порада. Витративши на це свій час, Лев не пошкодує, навпаки, йому до вподоби відчути себе у ролі наставника. Адже і він колись знав і вмів не все, то чому ж тепер не допомогти тому, хто потребує його керівництва та життєвого досвіду?

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві буде важко утриматися від спокуси покомандувати кимось із близьких або навіть звалити на них частину своїх прямих обов'язків. Нічого не вдієш – закон колективу! Не можна постійно бути білим і пухнастим, іноді доводиться показати гострі кігтики! Втім, це може вийти само собою – ситуація складеться так, що Діва стане перед вибором: або не впоратися з повним обсягом завдань, або безцеремонно «приховати» до них ще когось.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези порадує атмосфера навколо. Відчуття теплоти та взаємовиручки здатне породити у них почуття, що вони та люди, які їх оточують – одна велика родина! Такий благодушний настрій неминуче позначиться на поведінці Терезів: вони будуть більш душевними та відкритими у спілкуванні, ніж зазвичай. Опиратися чарівності їхньої щирості оточуючим буде майже неможливо: Терези, якщо захочуть, здатні навіть своїх запеклих супротивників перетворити на найкращих друзів!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Товариська Скорпіона, що раптово прокинулася, здатна обернутися приємними дивідендами. Можливо, йому вдасться блиснути знаннями перед оточуючими або зав'язати багатообіцяюче знайомство. Іншими словами, Скорпіонові не варто стримувати свій потік красномовства. Звичайно, бажання досхочу побалакати вітається далеко не завжди, проте – приємний виняток із цього нудного правила.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Протягом дня у Стрільця можуть відбутися цікаві зустрічі та знайомства, які вплинуть на його подальше життя. Втім, яким саме виявиться цей вплив – позитивним чи не дуже – залежатиме вже від нього самого. Тому зірки радять йому про всяк випадок обрушувати кожного співрозмовника весь запас своєї природної чарівності. Благо чого, а чарівності у Стрільця буде в надлишку.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ситуація вимагатиме від Козерога взяти ініціативу до своїх рук! Навіть якщо це йому невластиво, він відчує у собі потреба приймати рішення і відповідати них. Найцікавіше, що оточуючі спокійно поступляться Козерогу пальмою першості. І нехай не всі рішення та дії Козерога виявляться вірними, для нього це буде чудовий шанс показати всім, а заразом і собі самому, що він здатний багато на що.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Навколишні можуть намагатися маніпулювати Водолієм! Зірки попереджають його, що хтось спробує скористатися своїм становищем, зв'язками чи особистою чарівністю для того, щоб втягнути Водолія у свої ігри. Піддавшись цьому впливу, Водолій згодом пошкодує – це може вдарити по його репутації. Так що йому необхідно твердо стояти на своєму і триматися подалі від людей, які його використовують.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам важко даватимуться будь-які справи, де від них вимагається здатність логічно мислити: розрахунки, аналітика, наука, планування, навчання – все це не для них. Зате Риби будуть легко, як за помахом чарівної палички, входити в контакт з іншими людьми, заражаючи їх своїми ідеями та емоціями. Крім того, вони будуть гостро відчувати фальш, завдяки чому Риб можна використовувати як справжній детектор брехні!