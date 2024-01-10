10.01.2024 07:30 Рита Парфенова

10 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

10 січня вся планета відзначає Всесвітній день метро.





Цього дня у далекому 1863 році в Лондоні було відкрито першу лінію метрополітену довжиною шість кілометрів. Спершу потяги метро пересувалися за допомогою паровозів – на паровій тязі. Але так продовжувалося недовго і вже в 1890 році в Лондоні відкрили першу лінію на електричній тязі, яка чудово себе зарекомендувала. Відтоді по Європі розпочалося стрімке будівництво метро.



Сучасне метро – незамінний засіб пересування у великих містах, а з перших днів російського вторгнення в Україну метро використовується як укриття. Головним захистом для харків'ян у перші дні повномасштабної війни став метрополітен. Туди вимушено переселилися тисячі людей з дітьми, речами й тваринами, які переховувалося від ворожих бомбардувань та ракетних ударів. Метро стало не лише прихистком: на станціях проходиди концерти та спектакля, проводили майстер-класи для дітей, а зараз у спеціально оборудованих класах метрошколи прохїодять уроки, почав роботу й метросадок для дітлахів.

Народні прикмети та традиції

У давнину цього дня було прийнято в сутінках відпочивати на печі та лежанці, розповідати дітям казки й загадувати загадки. Молодь проводила час на посиденьках.

За переказами, укладений цього дня шлюб буде довгим та щасливим.

Також існує повір’я, що цього дня варто зробити добру справу всією родиною, а в майбутньому вона принесе плоди.

Що не можна робити 10 січня

Суворо заборонено підслуховувати та підглядати.

Також у цей день не можна брехати.

Також цього дня

У 49 році до н. е. римський полководець Юлій Цезар перетнув з військом Рубікон, що означало неминучий початок громадянської війни. Згодом вираз «перейти Рубікон» став крилатим. Відповідно «перейти Рубікон», «кинути жереб» – ухвалити тверде, безповоротне рішення. Аналог фраз «спалити у себе всі мости» і спалити кораблі.



1863 – у Лондоні відкрилася перша лінія першого у світі метро.



1920 – створено Лігу Націй – першу міжнародну політичну організацію.



1938 – народився Дональд Ервін Кнут, американський вчений, почесний професор Стенфордського університету. «Батько» сучасного програмування, творець TEX (яких, чиїх саме ТЕХ, вчені поки сперечаються).



1945 – народився Род Стюарт, англійський рок-співак.



1946 – у Лондоні відкрилася перша сесія Генеральної Асамблеї ООН. З того часу Генеральна Асамблея практично щороку засновує якесь свято, будучи тим самим одним із головних на планеті постачальників приводів для підняття настрою.



1981 – народився Алан Бадоєв, український режисер, кліпмейкер, продюсер.



1993 - Бенін заснував свято Вуду. 10 січня до приморського містечка Уїда, яке вважається неофіційною столицею релігії вуду, з усього світу з'їжджаються тисячі шанувальників містичних африканських культів. Вони приносять жертви різним божествам, беруть участь у містичних ритуалах, просять допомоги у шаманів.



1994 – у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО прийнято проект програми «Партнерство заради миру», до якої у 1998 році приєдналася Україна.



2000 – знаменитий англійський композитор Ендрю Ллойд Веббер став королем театрального Лондона. За 143 млн доларів автор популярних мюзиклів перекупив у однієї австралійської компанії 10 лондонських театрів, у тому числі і знаменитий Палладіум.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анатолій, Арсенія, Григорій, Макар, Павло, Петро.

за Юліанським календарем: Агафія, Аркадій, Домна (Домініка), Дорофій, Ігнатій, Корнилій, Леонід, Ніканор, Никодим, Микола, Олександр, Петро, Семен, Юхим.