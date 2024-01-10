Ворог вдарив ракетами по дитячому табору у Харкові

Близько 11 години ночі 9 січня військові рф завдали двох ракетних ударів по місту Харків.
Про місця прильотів написав у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов.
«Щодо нічного обстрілу. Гатили по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Два прильоти. Пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, без постраждалих. Бо табір порожній.
Наголошую, що це абсолютно цивільний обʼєкт. Тож наш ворог вчергове підтвердив, що він - в чистому вигляді терорист.
Попередньо обстріл вівся із ЗРК С-300 з території Бєлгорода. На місці прильоту ракет працюють екстрені служби, проводять огляд місць влучань. Дані оновлюються.
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Сьогодні потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти. А з романтикою треба бути акуратнішим: легке захоплення здатне перерости в глибоке почуття.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується дрібний сніг, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову.
10 січня вся планета відзначає Всесвітній день метро.
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