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10.01.2024  08:06   Рита Парфенова

Ворог вдарив ракетами по дитячому табору у Харкові

Близько 11 години ночі 9 січня військові рф завдали двох ракетних ударів по місту Харків.


Фото з відкритих джерел

Про місця прильотів написав у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов.

«Щодо нічного обстрілу. Гатили по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Два прильоти. Пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, без постраждалих. Бо табір порожній.

Наголошую, що це абсолютно цивільний обʼєкт. Тож наш ворог вчергове підтвердив, що він - в чистому вигляді терорист.

Попередньо обстріл вівся із ЗРК С-300 з території Бєлгорода. На місці прильоту ракет працюють екстрені служби, проводять огляд місць влучань. Дані оновлюються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через ракетні удари по Харкову в період з 29 грудня 2023 року по 8 січня 2024 року у медичних закладах міста наразі перебуває 16 поранених.
Источник:   Телеграм Ігоря Терехова
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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