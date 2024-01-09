    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ракетні обстріли Харкова: в якому стані знаходяться постраждалі
09.01.2024  15:12   Євген Клочко

Ракетні обстріли Харкова: в якому стані знаходяться постраждалі

Через ракетні удари по Харкову в період з 29 грудня 2023 року по 8 січня 2024 року у медичних закладах міста наразі перебуває 16 поранених.

Ракетні обстріли Харкова: в якому стані знаходяться постраждалі
ФОТО: РЕДПОСТ
 
Про це РЕДПОСТ повідомили в Харківській областній військовій адміністрації.
 
Зокрема, в результаті ракетних ударів 29 та 30 грудня у лікарнях Харкова перебуває 6 пацієнтів. Їхній стан стабільний.
 
На стаціонарному лікуванні в травматологічному, офтальмологічному та нейрохірургічному відділеннях в задовільному стані знаходяться 8 постраждалих. Вони зазнали поренень під час обстрілу 2 січня. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Внаслідок обстрілу 8 січня у медзакладах міста перебувають 54-річний чоловік та 53-річна жінка в стані середньої тяжкості.
 
В ХОВА підкреслили, що всім постраждалим надається комплексна допомога та лікарський супровід. Медперсонал забезпечений всім необхідним.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що напередодні Нового року та в перші дні 2024-го ворог здійснював масовані ракетні обстріли Харкова, які причинили великі руйнації.
 
Источник:   https://t.me/synegubov/8006
 Тэги:  ракетні обстріли, постраждали, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 