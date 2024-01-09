09.01.2024 15:12 Євген Клочко

Ракетні обстріли Харкова: в якому стані знаходяться постраждалі

Через ракетні удари по Харкову в період з 29 грудня 2023 року по 8 січня 2024 року у медичних закладах міста наразі перебуває 16 поранених.

ФОТО: РЕДПОСТ

Про це РЕДПОСТ повідомили в Харківській областній військовій адміністрації.

Зокрема, в результаті ракетних ударів 29 та 30 грудня у лікарнях Харкова перебуває 6 пацієнтів. Їхній стан стабільний.

На стаціонарному лікуванні в травматологічному, офтальмологічному та нейрохірургічному відділеннях в задовільному стані знаходяться 8 постраждалих. Вони зазнали поренень під час обстрілу 2 січня.

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Внаслідок обстрілу 8 січня у медзакладах міста перебувають 54-річний чоловік та 53-річна жінка в стані середньої тяжкості.

В ХОВА підкреслили, що всім постраждалим надається комплексна допомога та лікарський супровід. Медперсонал забезпечений всім необхідним.