09.01.2024 15:12 Євген Клочко
Ракетні обстріли Харкова: в якому стані знаходяться постраждалі
Через ракетні удари по Харкову в період з 29 грудня 2023 року по 8 січня 2024 року у медичних закладах міста наразі перебуває 16 поранених.
ФОТО: РЕДПОСТ
Про це РЕДПОСТ
повідомили в Харківській областній військовій адміністрації.
Зокрема, в результаті ракетних ударів 29 та 30 грудня у лікарнях Харкова перебуває 6 пацієнтів. Їхній стан стабільний.
На стаціонарному лікуванні в травматологічному, офтальмологічному та нейрохірургічному відділеннях в задовільному стані знаходяться 8 постраждалих. Вони зазнали поренень під час обстрілу 2 січня.
Внаслідок обстрілу 8 січня у медзакладах міста перебувають 54-річний чоловік та 53-річна жінка в стані середньої тяжкості.
В ХОВА підкреслили, що всім постраждалим надається комплексна допомога та лікарський супровід. Медперсонал забезпечений всім необхідним.
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