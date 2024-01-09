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09.01.2024  15:09   Рита Парфенова

Перша підземна школа у Харкові: як проходить будівництво й коли відкриють для діточок (фото)

У Харкові тривають роботи з будівництва першої справжньої підземної школи в Україні.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, підземний навчальний заклад зводять в Індустріальному районі міста за кошти міського бюджету. Орієнтовна вартість 56-58 мільйонів гривень. Відкриття заплановане вже навесні.

«Ми маємо чіткий план стосовно відкриття підземної школи. Дуже хочемо, щоб з першого березня вона запрацювала. На сьогодні тут виконані всі будівельні роботи щодо бетонних робіт. Зараз йдуть роботи по гідроізоляції, теплоізоляції. Крім цього, тут треба буде зробити систему повітрообміну, систему каналізації, водопостачання. Взагалі є графік робіт. І він поки що виконується», – розповів міський голова Ігор Терехов.

Мер міста зазначив, що унікальність цієї споруди в тому, що це перший проєкт будівництва в Україні справжньої підземної школи. «Я дуже вдячний сьогодні нашим будівельникам, нашим проєктувальникам, які розробили цей проєкт. Сподіваюсь, що він дуже успішний, і ми будемо в усіх районах Харкова будувати такі школи», – підкреслив Ігор Терехов.

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Наступну підземну школу місто налаштоване звести у центральній частині Харкова.

Фотогалерея

У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні
Тэги:  школа, харків
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