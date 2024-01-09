Наслідки обстрілу сіл Харківщини, де під ворожий вогонь потрапили енергетики, показали в прокуратурі (фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Вранці 9 січня окупанти обстріляли село Слобожанське, в результаті чого пошкоджено будівлю сільської ради та житлові будинки. Енергетики, які проводили ремонтні роботи, також потрапили під обстріл. Атака, за попередніми даними, виконана авіабомбою, і на щастя, не призвела до постраждалих.

Також 8 січня близько 22:30 російські війська обстріляли село Веселе, внаслідок чого частково пошкоджені приватні будинки. За попередніми даними, ворог використовував танк під час обстрілу.

Прокурори, у співпраці зі слідчими поліції, збирають докази та фіксують наслідки цих агресивних дій російської федерації. Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, бригада Липецького РЕМ опинилася під ворожим обстрілом двічі протягом останньої доби.