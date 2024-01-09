Енергетики Харківщини двічі потрапили під обстріли під час робіт по відновленню елекропостачання

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на АТ «Харківобленерго».

Так, 9 січня, під час огляду пошкодженої високовольтної лінії в селі Слобожанське Липецької громади після нічного обстрілу, стався вибух. Керована авіабомба розірвалася приблизно за 200 метрів від місця, де знаходилися електромонтери.

Провідний інженер Липецького РЕМ АТ "Харківобленерго" Роман Ганган повідомив, що це вже другий подібний випадок за добу.

"Ця сама бригада потрапила під обстріл у селі Веселе вчора, 8 січня. Електромонтери виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди. З урахуванням погідних умов, важко швидко покинути небезпечну зону, оскільки дорога покрита кригою. На щастя, ніхто з працівників не постраждав у результаті цих двох інцидентів, хоча наші мережі зазнали пошкоджень", - наголосив Роман Ганган.

За його словами, передбачити ворожі обстріли неможливо, тому енергетики продовжують виконувати свої обов'язки в екстремальних умовах, демонструючи мужність.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 січня 2024 року.