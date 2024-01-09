Окупанти обстрілюють Куп'янський район: є поранені (фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За висновками слідства, 8 січня близько 18:30 російські військові атакували смт Великий Бурлук у Куп'янському районі. Удар спричинив зруйнування будинку культури та складських приміщень підприємства. Попередні дані свідчать, що ворог використовував авіабомби.

Також приблизно о 17:30 окупанти провели артилерійський обстріл смт Дворічна в Куп'янському районі. В результаті поранено 56-річного чоловіка та 63-річну жінку, а житлові будинки зазнали пошкоджень.

Прокуратура Куп'янської округи Харківської області, спільно зі слідчими поліції, вживає всіх необхідних заходів для фіксації воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил держави-агресора.

Під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 січня 2024 року.