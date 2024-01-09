09.01.2024 08:14 Рита Парфенова
Ворог п'ять разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Харківщині
На Куп'янському напрямку війська російської федерації продовжують неудачні спроби нападу на позиції Сил оборони.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області..
Минулої доби авіаційних ударів зазнали села Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Новоселівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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