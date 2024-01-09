09.01.2024 07:30 Рита Парфенова

9 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

9 січня відзначається Міжнародний день хореографа.

Це свято присвячене тим людям, які дбайливо зберігають та примножують техніку та пластику танцювального мистецтва, навчаючи йому майбутніх виконавців.

Прикмети дня

У давнину жінки цього дня готували пиріжки з різними начинками та медові пряники, якими пригощали рідних та сусідів. Також було прийнято готувати пряники з медом. Цей день вважається сприятливим, щоб знайти роботу чи залишити заняття, яке вже набридло.

Що не можна робити 9 січня

Не рекомендують шити та займатися іншими видами рукоділля.

Також чоловікам не можна брати в руки ножі, щоб не втратити силу.

До заходу сонця не варто рубати дрова.

Також цього дня

1648 року Богдана Хмельницького обрали гетьманом Запорізької Січі.



1799 – в Англії вперше у світі запроваджено прибутковий податок.



1839 – на засіданні Паризької академії наук фізик Домінік Франсуа Араго зачитав повний опис одержання нечуваних зображень, яке передав художник-винахідник Луї Жак Манде Дагер, який назвав його на власну честь дагеротипією.



1890 – народився Карел Чапек, відомий чеський письменник і журналіст, невгамовний борець із саламандрами та тато всіх роботів. Саме Карел Чапек спільно зі своїм братом Йозефом вигадав слово «робот» для позначення штучно створеної людини. Вперше слово було згадано у творі "R.U.R.". Тому – сьогодні не довіряйте калькуляторам та комп'ютерам – мало що вони по п'яні наплетуть…



1908 – народилася Симона де Бовуар, французька письменниця, філософ. Пані Симона є головним ідеологом феміністського руху. Залишається тільки поспівчувати Жан-Полю Сартру, якому жінка була дружиною.



1913 – народився Річард Ніксон, 37 президент США (1969-1974).



1923 – іспанський винахідник Хуан де ля Сієрва здійснив перший політ на винайденому ним автожирі. З розвитком гелікоптерів роботи зі створення автожирів було згорнуто.



1924 – народився Сергій Параджанов (пом. 1990), вірмено-український кінорежисер та сценарист («Тіні забутих предків»).



1944 – народився Джиммі Пейдж, гітарист, який грав у «Led Zeppelin». Його соло в пісні «Сходи у небо» визнано класикою.



1951 – відбулося офіційне відкриття будівлі ООН у Нью-Йорку.



1970 – народилася Лара Фабіан, бельгійська співачка.



1972 – у гавані Гонконгу спалахнув і затонув океанський лайнер «Королева Єлизавета», на той час найбільший у світі пасажирський корабель.



1992 – Гвінея, Венесуела та Чилі визнали незалежність України.



1992 – Україна встановила дипломатичні відносини із КНДР.



1992 – проголошення незалежності Республіки Сербської.



2000 – у матчі проти "Сельти" тренер каталонської "Барселони" Луї ван Галь посадив на лаву запасних футболістів, чия загальна вартість склала рекордну суму - 168 мільйонів доларів.

Іменини відзначають

Антоніна, Степан, Тихін, Федір.