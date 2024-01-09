09.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Ризикованих та азартних операцій сьогодні краще уникати – хіба що у вас на руках усі козирі, і вам відомі карти супротивника.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну слід замислитись над зміцненням свого авторитету. Чарівність Овна відкриє йому шляхи до серця людей, проте цю симпатію необхідно підкріпити справою. Тож протягом дня Овну доведеться попрацювати над своїм іміджем: взяти ініціативу до своїх рук, озвучити цікаву ідею чи продемонструвати оточуючим якийсь інший свій талант.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Навіть найпростіші, рутинні справи у Тельця можуть просуватися абияк, зі скрипом. І справа не тільки в тому, що Тельцю буде важко на них зосередитися. Просто раз у раз, буквально на порожньому місці, у Тельця можуть виникати збої, а його зусилля виправити ситуацію навряд чи дадуть результат. Ось чому зірки радять Тельцеві розслабитися і плисти за течією. Підсумок все одно буде тим самим, зате сили та нерви він збереже.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків може буквально розпирати від бажання поділитися з навколишніми новаторськими ідеями та планами. Проте зірки попереджають, що робити це треба поступово та обережно. Громадську думку спочатку потрібно підготувати, а потім крок за кроком ділитися інформацією. Інакше є велика ймовірність того, що слова Близнюків будуть неправильно сприйняті, а їхні ідеї не знайдуть розуміння та підтримки навіть у рідних та друзів.

Рак (22 червня – 23 липня)

День Раку пройде під паперовим прапором! Навіть якщо у звичайні дні він тяжіє бюрократією та писаниною, йому слід цілий день тримати під рукою робочий блокнот, старанно заносячи до нього всі поточні справи та плани. Зірки запевняють Рака, що така діяльність піде йому на користь, більше того – він сам несвідомо прагнутиме до неї. Завдяки бажанню все впорядкувати та розкласти по поличках, у Раку прокинеться справжній бюрократ! Це допоможе йому привести в ідеальний порядок свої плани, думки і навіть свої почуття.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев цілком можливо захоче в чомусь ризикнути, але зірки робити це категорично не радять: його уявлення про те, що відбувається, не враховує якихось важливих факторів. Можливо, Лев не володіє всією інформацією чи погано прорахував варіанти. А можливо, хтось із оточуючих навмисно дезінформує його. Отже, головним правилом Лева у справах має стати обережність, а не ризик. Зважившись на необачний крок, він втратить багато.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Той самий день, коли ініціатива Діви може бути карною. Або призвести до наслідків, на які Діва зовсім не очікувала. Іншими словами, девіз цього дня простий: «Не розумуй, не виділяйся!». Краще уподібнитися хамелеону і злитися з навколишнім середовищем, ніж із найкращих спонукань весь день старатися, пропонувати свої ідеї, лізти зі шкіри геть – і виявитися у чомусь винним.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам доведеться уподібнитися до героя фільму «Завжди говори «так». Ситуація вимагатиме від них постійно висловлювати свою лояльність, посміхатися і погоджуватися! Втім, як і у фільмі, згода Терезів надаватиме на оточуючих воістину чарівну дію. Нехай не завжди посмішка Терезів буде щирою, а слова – від душі, зате вигода, яку Терези в результаті отримають, виявиться справжнісінькою!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Всі справи, пов'язані з наведенням та дотриманням порядку, будуть даватися Скорпіонові легше, ніж звичайно! Його може несвідомо тягнути до того, щоб розсортувати папери по поличках або заповнити квитанції, що скупчилися. Не треба чинити опір цьому пориву! Зірки радять Скорпіонові переробити все, на що йому вічно бракує часу та сил: відповісти на листи, зробити прибирання, навести лад у ящиках столу. Розправившись із завалами, Скорпіон просунеться далеко вперед.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День, коли оточуючі будуть налаштовані до Стрільця прихильно і готові обговорити найсміливіші його пропозиції. Тому якщо у Стрільця є готові ідеї, які він не наважувався озвучити, йому варто нарешті вимовити їх вголос. Не факт, що всі його пропозиції буде прийнято на «ура», але принаймні є шанс, що їх візьмуть на замітку. Стрілець може навіть спробувати наполягти на своєму чи трохи поторгуватися – чому б і ні?

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу слід прислухатися до порад оточуючих – навіть якщо він вважає, що зовсім їх не потребує. Зірки обіцяють, що чужі слова у цей день здатні вберегти його від помилок чи навпаки – наштовхнуть на цінну ідею, яка згодом принесе хороші плоди. Тож навіть якщо почута порада чи думка походять від людини, у чиїй мудрості Козеріг не впевнений, їй варто взяти їх на замітку. А чому б і ні? Адже головне – результат.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки радять Водолію тримати свої ідеї (особливо новаторські) при собі. Вони навряд чи знайдуть розуміння у оточуючих, а от нашкодити можуть. Найцікавіше, що шкода може виявитися несподіваною. Наприклад, хтось прийме ідею Водолія, спотворить її, а Водолій у результаті буде відповідальним за результат. Іншими словами, щоб уникнути непорозумінь, Водолію треба втриматися від спокуси порозумнішати. Хоча зробити це йому буде дуже непросто!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки радять Рибам не винаходити велосипеда: зрештою, його вже давно винайшли! Чи є якась проблема? Перш ніж запропонувати свій варіант, Рибам варто подивитися на те, як це питання до них вирішували інші. Скориставшись чужими ідеями, Риби заощадять багато часу і сил. Адже головне – не мати інформацію з будь-якого питання, а знати, де знайти її в потрібний момент.