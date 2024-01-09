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09.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 січня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 16 - 18° морозу, вдень 12 - 14° морозу..

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Народні прикмети

  • Якщо 9 січня сніг сипле з неба великими пластівцями, то найближчим часом варто очікувати негоди й відлиги.
  • Ясний день та сильні морози віщують хороший урожай.
  • Якщо ворони гніздяться на снігу, варто чекати на потепління.
  • Дрібні птахи поховалися — буде снігопад.

 

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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