09.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 січня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 16 - 18° морозу, вдень 12 - 14° морозу..

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Народні прикмети

Якщо 9 січня сніг сипле з неба великими пластівцями, то найближчим часом варто очікувати негоди й відлиги.

Ясний день та сильні морози віщують хороший урожай.

Якщо ворони гніздяться на снігу, варто чекати на потепління.

Дрібні птахи поховалися — буде снігопад.