Прогноз погоди у Харкові на 9 січня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
9 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Вітер північний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 16 - 18° морозу, вдень 12 - 14° морозу..
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Ризикованих та азартних операцій сьогодні краще уникати – хіба що у вас на руках усі козирі, і вам відомі карти супротивника.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
9 січня відзначається Міжнародний день хореографа.
влажность:
давление:
ветер: