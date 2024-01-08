08.01.2024 20:42 Дмитро Колонєй

На Харківщині стартувала платформа безкоштовної юридичної допомоги для ВПО

Важливий для Харківщини майданчик допомогли розробити данці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, стартувала цифрова платформа безкоштовної юридичної допомоги для ВПО – Edopomoha.org . Її було розроблено представництвом Данської ради у справах біженців в Україні.

«У сучасному світі доступ до якісної юридичної допомоги – не просто можливість, а безумовно право. І ми впевнені, що це право має бути доступне всім. Edopomoha.org – інноваційний інструмент, призначений для тих, хто шукає якісні відповіді на юридичні питання. Цифрова платформа пропонує ВПО повний спектр юридичних послуг абсолютно безкоштовно», – повідомили у представництві Данської ради у справах біженців в Україні.

Що саме можна знайти на платформі:

Відповіді на юридичні питання: знайомтеся з роз'ясненнями та отримуйте чіткі відповіді на ваші правові питання; Аналітичні матеріали: цікаві та зрозумілі статті, які розкривають складні юридичні теми; Список юристів: мережа досвідчених юристів, які готові надати вам консультацію безкоштовно; Інформаційні матеріали: новини та інформація про важливі зміни у законодавстві.

Для отримання консультації на платформі необхідно зареєструватися та вибрати зручний час для консультації.