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09.01.2024  08:39   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 9 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 разів виїзджали на гасіння пожеж, одна з яких причинена російськими обстрілами.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа внаслідок бойових дій сталася орієнтовно о 07:00 внаслідок масштабного ракетного удару окупантів по Харкову та його області.

В обласному центрі пошкоджено навчальний заклад та підприємство, де виникла пожежа. Три людини постраждало, а 8 осіб були евакуйовані рятувальниками.

В місті Зміїв Чугуївського району пошкоджено приватний будинок ракетою. З-під завалів надзвичайники врятували двох чоловіків, але жінка, яка опинилася під завалами, втратила життя. Тіло загиблої було вилучено бійцями ДСНС під час аварійно-рятувальних операцій о 10:30.

Рятувальники ДСНС вже п'ять разів вирушали на місця влучання російських ракет для перевірки ситуації.

Загалов протягом доби з 8 по 9 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:

  • 9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим ракетним ударом;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 5 – на обстеження території після обстрілів;
  • 8 – на допомогу населенню;
  • 1 – на чергування;
  • 8 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 8 січня на двох побутових пожежах вдалось врятувати четверо людей. Серед врятованих двоє дітей.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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