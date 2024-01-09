09.01.2024 08:39 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 9 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 разів виїзджали на гасіння пожеж, одна з яких причинена російськими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа внаслідок бойових дій сталася орієнтовно о 07:00 внаслідок масштабного ракетного удару окупантів по Харкову та його області.

В обласному центрі пошкоджено навчальний заклад та підприємство, де виникла пожежа. Три людини постраждало, а 8 осіб були евакуйовані рятувальниками.



В місті Зміїв Чугуївського району пошкоджено приватний будинок ракетою. З-під завалів надзвичайники врятували двох чоловіків, але жінка, яка опинилася під завалами, втратила життя. Тіло загиблої було вилучено бійцями ДСНС під час аварійно-рятувальних операцій о 10:30.



Рятувальники ДСНС вже п'ять разів вирушали на місця влучання російських ракет для перевірки ситуації.



Загалов протягом доби з 8 по 9 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим ракетним ударом;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

5 – на обстеження території після обстрілів;

8 – на допомогу населенню;

1 – на чергування;

8 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 8 січня на двох побутових пожежах вдалось врятувати четверо людей. Серед врятованих двоє дітей.