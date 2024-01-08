08.01.2024 18:34

Харківські пожежники розповіли, як рятували з вогняного пекла дітей та дорослих

Пожежі сталися на найдовшому харківському проспекті та Ініціативній вулиці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, у Харкові протягом години на пожежах врятували 4 людей, з яких 2 дітей

8 січня 2023 року завдяки оперативним і професійним діям вогнеборців на 2-х пожежах вдалось врятувати четверо людей. Серед врятованих двоє дітей.

Повідомлення про першу пожежу на номер «101» надійшло о 15:34. Вона виникла у житловій п’ятиповерхівці на пр. Героїв Харкова. У квартирі на четвертому поверсі горіли домашні речі на площі 20 кв.м. В ній рятувальники 9 пожежно-рятувальної частини відшукали і вивели на свіже повітря господарку. Також вогнеборці евакуювали з небезпечної зони ще 3-х мешканців будинку.

Приблизно за пів години сталась друга пожежа. Цього разу на вул. Ініціативній. Також у квартирі на 4-му поверсі житлового 5-типоверхового будинку. Там горіли домашні речі на площі 10 кв.м. Людей всередині неї не було, проте у сусідній оселі, в яку проник дим, перебувала 65-річна жінка і 2-є дітей (дівчинка 2013-го та хлопчик 2010-го років народження). Їх негайно винесли назовні рятувальники 6 пожежно-рятувальної частини, врятувавши життя.