У ХОВА розповіли, які села Харківщини постраждали від авіаударів

Ворог завдав авіаційних ударів біля Петропавлівки, Іванівки, Кислівки, Табаївки, Піщаного, Берестового.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, серед них:
Зокрема, ворожі обстріли завдали пошкоджень у населених пунктах:
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 січня 2024 року.
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Ризикованих та азартних операцій сьогодні краще уникати – хіба що у вас на руках усі козирі, і вам відомі карти супротивника.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
9 січня відзначається Міжнародний день хореографа.
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