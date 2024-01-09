09.01.2024 09:16 Рита Парфенова

У ХОВА розповіли, які села Харківщини постраждали від авіаударів

Ворог завдав авіаційних ударів біля Петропавлівки, Іванівки, Кислівки, Табаївки, Піщаного, Берестового.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, серед них:

Веселе,

Дворічна,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Берестове,

Бочкове,

Бударки.

Зокрема, ворожі обстріли завдали пошкоджень у населених пунктах:

близько 10:30 ворог обстріляв м. Куп'янськ. Без потерпілих;

о 14:15, а також з 18:00 до 18:40 ворог з РСЗВ «Смерч» обстріляв с. Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджені складські приміщення, будинок культури, елеватор. Без постраждалих;

о 17:30 окупанти завдали удару по селищу Дворічне Куп'янського району. Поранено 57-річного чоловіка та 63-річну жінку. Постраждалих доставили до лікарні, стан – середній. Пошкоджено приватний будинок;

близько 21:00 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок та господарчі споруди. Без потерпілих.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 січня 2024 року.