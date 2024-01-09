Який радіаційний фон в Харкові та області на 9 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 9 січня 2024 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 8 січня 2024 року.
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Ризикованих та азартних операцій сьогодні краще уникати – хіба що у вас на руках усі козирі, і вам відомі карти супротивника.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
9 січня відзначається Міжнародний день хореографа.
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